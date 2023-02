Google pracuje nad nową przeglądarką internetową dla systemu iOS. Nowy silnik oznacza powiew świeżości względem Safari

Przeglądając sklep z aplikacjami dla iOS - App Store - w poszukiwaniu przeglądarek internetowych, znajdziemy wszystkie wiodące, takie jak Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera czy Brave. Jednak to bogactwo jest tylko pozorne, bowiem wszystkie one muszą korzystać z tego samego silnika renderującego WebKit, którego używa Safari. Reguła ta zamienia każdą przeglądarkę iOS w klon Safari, ograniczając konkurencyjność rozwiązań.

W systemie iOS wszystkie przeglądarki internetowe, w tym Chrome i Firefox, muszą opierać się na tym samym silniku renderującym WebKit, co Safari. Google pracuje nad przeglądarką dla iOS z własnym silnikiem.

Obecna wersja Google Chrome na iOS musi korzystać z WebKit, podczas gdy wersja na komputery i Androida używa Blink, silnika przeglądarki, który jest rozwijany w ramach projektu open source Chromium. Wytyczne dla programistów sklepu z aplikacjami Apple mówią wyraźnie: "Aplikacje przeglądające sieć muszą korzystać z odpowiedniej platformy programistycznej WebKit i JavaScriptu WebKit." The Register zauważył, że Google niedawno rozpoczął prace nad eksperymentem, który przeniósłby Blink na iOS. Google twierdzi, że port Blink jest tylko prototypem, który jest częścią większej inicjatywy open source. Nie będzie dostępny publicznie, a firma będzie nadal przestrzegać zasad Apple.

Nie jest jednak jasne, dlaczego Google chce przetestować Blink na iOS. Czas może jednak nie jest przypadkowy. Podczas gdy Apple obecnie nie zezwala przeglądarkom używajnia niczego innego niż WebKit, polityka ta może zostać zakwestionowana w przyszłości poprzez zmiany w prawie. Na przykład unijna ustawa o rynkach cyfrowych, która ma wejść w życie w nadchodzących miesiącach, zmusi Apple do zezwolenia na sklepy z aplikacjami innych firm i być może do zmiany wymagań dotyczących WebKit. Według raportu Bloomberga z grudnia, Apple rzeczywiście przygotowuje się do zezwolenia na sklepy z aplikacjami innych firm na iOS, a zmiana może zostać wdrożona wraz z aktualizacją do iOS 17. W raporcie stwierdzono również, że Apple rozważa również rezygnację z wymogu korzystania z WebKit przez przeglądarki internetowe innych firm w App Store. Jeśli Apple rzeczywiście nie ma innego wyboru, jak tylko zezwolić na sklepy z aplikacjami, Google nie będzie musiał zaczynać od zera, jeśli chce wydać nową wersję Chrome na iOS ze swoim własnym silnikiem renderującym Blink.

Źródło: Apple, The Register, Bloomberg