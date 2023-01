Google ulepsza tryb incognito w mobilnej przeglądarce Chrome. Użytkownicy zyskają przydatną funkcję

Google poinformowało o dodaniu przydatnej funkcji do mobilnej wersji przeglądarki Chrome na system Android. Chodzi o możliwość blokowania kart incognito po wyjściu z aplikacji. Gdy powrócimy do Chrome, program będzie wymagał od nas potwierdzenia tożsamości. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że osoby postronne nie zobaczą fraz wpisywanych w wyszukiwarkę w trybie prywatnym.

Oczekiwanie dobiegło końca. Użytkownicy systemu Android mogą w końcu skorzystać z blokowania podglądu kart incognito po wyjściu z aplikacji.

Utrzymanie w tajemnicy treści oglądanych w trybie incognito stało się właśnie łatwiejsze. Po długim oczekiwaniu – użytkownicy iOS korzystają z omawianej funkcji od ponad roku – Google zdecydowało się na oficjalne udostępnienie posiadaczom smartfonów z Androidem możliwości blokowania podglądu kart incognito. Gdy wyjdziemy z aplikacji, a następnie do niej wrócimy, przeglądarka będzie wymagać potwierdzenia tożsamości np. za pomocą odcisku palca. To szczególnie przydatna opcja, gdy naszym telefonem od czasu do czasu posługuje się partner lub inna osoba postronna. Jak włączyć nowe zabezpieczenie?

Przede wszystkim należy upewnić się, że korzystamy z najnowszej wersji przeglądarki. Jeżeli Sklep Play nie będzie zgłaszał konieczności aktualizacji, uruchamiamy Chrome i przechodzimy do ustawień. Szukana opcja znajduje się w zakładce „Prywatność i bezpieczeństwo”. W wyjątkowych przypadkach do odblokowania nowej funkcji konieczne będzie również skorzystanie z Chrome Flags. Wówczas w polu adresu wpisujemy komendę chrome://flags, a następnie włączamy opcję Enable device reauthentication for Incognito.

Źródło: Google Blog, 9To5Google