Acer Chromebook 516 GE - pierwszy gamingowy chromebook producenta. Nie chodzi jednak o tradycyjną formę gamingu

Firma Acer przestawiła właśnie swój pierwszy chromebook zoptymalizowany pod kątem grania... w chmurze. Brzmi to trochę tak, jakby urządzenie nie miało do zaoferowania zbyt wiele (wszak grać w chmurze można nawet na smartfonie), a jednak znajdziemy tu kilka elementów, które gracze z pewnością docenią. Między innymi 120-hercowy ekran IPS, klawiaturę RGB z technologią anti-ghosting czy dźwięk wspierany przez rozwiązanie DTS.

Acer Chromebook 516 GE wyposażono w kilka elementów, które zdecydowanie podniosą jakość rozgrywki w chmurze. Mowa o szybkim ekranie, niezłych głośnikach czy wygodnej klawiaturze.

Acer Chromebook 516 GE został zoptymalizowany do jak najefektywniejszego strumieniowania gier w aplikacjach takich jak NVIDIA GeForce NOW, ale może pochwalić się także procesorami z rodziny Intel Core i7 12. generacji oraz 16 GB pamięci RAM LPDDR4X. Gracze otrzymają także 265 GB miejsca na dane, dzięki obecności nośnika PCIe NVMe SSD. Jak widać, nawet jeśli nie mamy tu żadnej dedykowanej karty graficznej, to na urządzeniu z powodzeniem uruchomimy mniej wymagające gry jak chociażby klasyczne przygodówki.

W specyfikacji urządzenia znajdziemy także cztery głośniki (dwa skierowane w dół i dwa w górę), w tym dwa niskotonowe. Wśród złącz znajdziemy z kolei port RJ45 2.5 GHz, dwa porty USB-C, oraz dwa USB-A. Chromebook zagwarantuje ponadto bezprzewodową łączność WiFi 6E oraz Bluetooth 5.2, a zainstalowany tu akumulator ma pozwolić na 9 godzin działania na pojedynczym ładowaniu. Laptop Acer Chromebook 516 GE pojawi się w Europie w grudniu w cenach zaczynających się od 999 euro, a użytkownicy dostaną wraz z nim 3-miesięczne abonamenty na NVIDIA GeForce NOW oraz Amazon Luna.

