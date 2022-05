AMD Ryzen 5000C - nowe procesory z myślą o Chromebookach. Zasilą m.in. HP Elite C645 G2 oraz Acer Chromebook Spin 514

W niektórych regionach świata (jak USA czy Azja), bardzo popularne wśród laptopów są tzw. Chromebooki, czyli notebooki z systemem operacyjnym Chrome OS od Google. Oferują dość atrakcyjną cenę i na tyle wysoką wydajność, by móc z nich korzystać np. jako głównych komputerów przenośnych do nauki. Mało obciążający system pozytywnie wpływa także na czas pracy na zasilaniu akumulatorowym. Firma AMD postanowiła nieco mocniej zaakcentować obecność na tym rynku. Dowodem tego ma być dzisiejsza prezentacja czterech nowych procesorów Ryzen, opartych na architekturze Zen 3. Korzystające z maksymalnie 8 fizycznych rdzeni, mają zaoferować wysoką wydajność oraz świetną efektywność energetyczną.

AMD wprowadza do oferty cztery procesory z serii Ryzen 5000C, przygotowane z myślą o komputerach przenośnych klasy Chromebook. Zasilą one m.in. laptopy HP Elite C645 G2 oraz Acer Chromebook Spin 514.

AMD prezentuje dzisiaj cztery nowe procesory Ryzen 5000C. Oznaczenie "C" oznacza przyporządkowanie ich do laptopów o nazwie Chromebook. Producent omówił specyfikację wszystkich jednostek: Ryzen 7 5825C, Ryzen 5 5625C, Ryzen 3 5425C oraz Ryzen 3 5125C. Pierwszy z nich korzysta z 8 rdzeni z obsługą 16 wątków jednocześnie. Kolejne oferują odpowiednio 6, 4 oraz 2 rdzenie. W każdym wypadku procesor obsługuje technikę SMT, oferującą obsługę dwóch wątków na każdym rdzeniu. Współczynnik TDP serii AMD Ryzen 5000C wynosi 15 W, mowa zatem o energooszczędnych układach Zen 3.

AMD Ryzen 7 5825C AMD Ryzen 5 5625C AMD Ryzen 3 5425C AMD Ryzen 3 5125C Architektura Zen 3 Zen 3 Zen 3 Zen 3 Litografia TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 Rdzenie/wątki 8/16 6/12 4/8 2/4 Zegar bazowy 2,0 GHz 2,3 GHz 2,7 GHz 3,0 GHz Zegar Turbo 4,5 GHz 4,3 GHz 4,1 GHz 3,0 GHz (brak Turbo) Układ graficzny Vega 8 Vega 7 Vega 6 Vega 3 Cache L2+L3 20 MB 19 MB 10 MB 9 MB TDP 15 W 15 W 15 W 15 W

Procesory AMD Ryzen 5000C mają oferować nieco lepsze osiągi w porównaniu do konkurencyjnych układów Intel Tiger Lake-U (które to czasami pojawiały się także w Chromebookach) - dotyczy to przede wszystkim wielozadaniowości (do 25% lepsze wyniki) oraz do 10% lepsze osiągi w zadaniach, gdzie wykorzystywany jest zintegrowany układ graficzny. AMD porównuje również flagowy układ Ryzen 7 5825C to Ryzena 7 3700C, który był ostatnim procesorem, przygotowanym z myślą o Chromebookach. Duża różnica wynika z wykorzystania dwukrotnie większej liczby rdzeni, lepszej mikroarchitektury (Zen 3 zamiast Zen+) oraz lepszego procesu technologicznego (7 nm TSMC zamiast 12 nm GlobalFoundries). Nowe procesory AMD Ryzen 5000C pojawią się w dwóch nowych komputerach przenośnych klasy Chromebook: HP Elite C645 G2 Chromebook oraz Acer Chromebook Spin 514.

Źródło: AMD