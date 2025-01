Wymagania sprzętowe Prince of Persia: The Lost Crown PC oraz informacje o wersjach konsolowych

Ubisoft w ciągu ostatnich miesięcy wypuścił na rynek trzy gry: The Crew Motorfest, Assassin's Creed Mirage oraz Avatar: Frontiers of Pandora. Zwłaszcza ten ostatni tytuł robi duże wrażenie pod kątem jakości oprawy graficznej. Jeszcze w tym miesiącu Ubisoft wyda kolejną grę - Prince of Persia: The Lost Crown. Choć wracamy do popularnej marki francuskiej firmy, nie ma tutaj mowy o ogromnej produkcji. To raczej gra o mniejszym rozmachu, choć jej styl wizualny (trochę kreskówkowy) może naprawdę się podobać. Ubisoft opublikował jej wymagania sprzętowe na PC, które są naprawdę niskie.

Ubisoft ujawnił wymagania sprzętowe gry Prince of Persia: The Lost Crown. Wiemy także, jak produkcja będzie działać na konsolach Sony, Microsoftu oraz Nintendo. Zapowiada się dobrze zoptymalizowany tytuł.

Prince of Persia: The Lost Crown w żadnym wypadku nie będzie straszył wymaganiami sprzętowymi. Na tle wielu produkcji z 2023 roku, gdzie wymagania były bardzo zawyżone względem tego co widzieliśmy na ekranie, miło że w końcu dostaniemy coś mniejszego, ale jednocześnie z bardzo skromnymi wymaganiami. Dość powiedzieć, że leciwa karta pokroju NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB wystarczy do grania w rozdzielczości 4K i przy maksymalnych ustawieniach graficznych. Trochę dziwne natomiast, że w przypadku AMD niemal wszystkie poziomy wymagań sprzętowych sugerują posiadanie praktycznie tej samej karty graficznej - Radeon RX 5500 XT, a różnicą jest jedynie VRAM przy graniu w 4K.

Minimalne wymagania Rekomendowane wymagania Ultra wymagania Procesor Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7-6700

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-6700

AMD Ryzen 5 1600 Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB VRAM)

AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB VRAM)

AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM)

AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM) Pamięć 8 GB RAM Dual Channel 8 GB RAM Dual Channel 8 GB RAM Dual Channel Miejsce na dysku 30 GB (zalecany SSD) 30 GB (zalecany SSD) 30 GB (zalecany SSD) Biblioteki DirectX 11 DirectX 11 DirectX 11 System Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Windows 10 / 11 Ustawienia gry 1920 x 1080, 60 FPS

Normalne ustawienia graficzne 2560 x 1440, 60 FPS

Wysokie ustawienia graficzne 3840 x 2160, 60 FPS

Ultra detale graficzne

Prince of Persia: The Lost Crown będzie również dobrze działał na konsolach starej i obecnej generacji. Na PlayStation 5 oraz Xbox Series X możemy liczyć na natywną rozdzielczość 4K i do 120 klatek na sekundę (60 FPS w przypadku TV / monitorów ze złączem HDMI 2.0 i 120 FPS dla wyświetlaczy z portem HDMI 2.1). Xbox Series S otrzyma rozdzielczość 1440p przy 60 klatkach. Na natywną rozdzielczość 4K mogą liczyć także posiadacze starszych konsol PlayStation 4 Pro oraz Xbox One X. Pozostałe konsole (PS4 / Xbox One + One S) otrzymają grę w rozdzielczości Full HD oraz w 60 FPS-ach. Nintendo Switch w wersji handheld zaoferuje rozdzielczość 720p i 60 klatek na sekundę, natomiast umieszczona w stacji dokującej podbije rozdzielczość do Full HD, zachowując ten sam poziom płynności. Gra nie zaoferuje różnych trybów obrazu w ustawieniach konsol, zamiast tego stawia tylko na jeden, odgórnie nałożony. Przypominamy także, że 11 stycznia udostępniona zostanie wersja demo gry. Może to być ciekawa opcja dla osób, które nie są jeszcze zdecydowane na zakup produkcji.

