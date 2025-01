Prince of Persia The Lost Crown - powrót do kultowej serii wstępnie sprawdzony przez dziennikarzy. Materiały z fragmentami rozgrywki

Ubisoft wyraźnie preferuje ostatnio politykę mniej bądź bardziej śmiałych lub odległych powrotów do przeszłości. Dobrym tego przykładem jest chociażby premiera Assassin's Creed Mirage - gry nawiązującej do rozwiązań z pierwszej fazy franczyzy (złośliwi powiedzieliby zapewne w tym miejscu, że bezczelnie je kopiującej). W przypadku serii Prince of Persia idą jednak o krok dalej, przygotowując nieco nostalgiczne przejście w drugi wymiar.

Prince of Persia The Lost Crown zostało już zaprezentowano części dziennikarzy, którzy mieli okazję wstępnie ocenić tytuł.

Wstępne odczucia po trailerach były stosunkowo mieszane. Dość często nie zachwycał ani projekt głównego bohatera, ani ogólna otoczka czy fabularny kontekst (np. to, że nie wcielamy się tym razem w tytułowego Księcia). Tymczasem pierwsze reakcje są w większości świetne. Metroidvania w 2.5D ma znakomicie łączyć się w słynnym uniwersum i co poniektórzy zastanawiają się wręcz, jakim sposobem coś takiego, jak Prince of Persia The Lost Crown pojawiło się dopiero teraz. Być może zatem czeka nas świetny start nowego roku.

Na pewno wielu na starcie zachęci to, że ewidentnie nie mamy tutaj do czynienia z kolejną typową kopiuj-wklejką od Ubisoftu. Rozegrać można było pierwsze godziny gry, podczas gdy twórcy obiecują łącznie ponad 20-godzinne doświadczenie, toteż należy mieć na uwadze, że w dalszym ciągu to wycinek większej całości. Niemniej jednak podkreśla się, że Prince of Persia: The Lost Crown z powodzeniem wskrzesza pewne klasyczne mechaniki, wykorzystując przy tym nowe elementy, tworząc dynamiczną, a przy tym wymagającą grę. Ruszając z pomocą porwanemu Księciu musimy w pełni opanować mechaniki rozgrywki, bo przeciwnicy bywają twardym orzechem do zgryzienia - zwłaszcza dla osób odzwyczajonych od zmagań z tej perspektywy. Poniżej możecie się przyjrzeć paru wybranym materiałom:

Źródło: IGN, FightinCowboy, Ubisoft (Youtube)