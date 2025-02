Wymagania sprzętowe Metal Gear Solid Δ: Snake Eater PC - Przynajmniej na razie zapowiada się solidna optymalizacja

Jak od niedawna wiemy, już pod koniec wakacji Konami wypuści kolejną odświeżoną wersję gry z tej kultowej serii. Tym razem jednak wiele wskazuje na to, że czeka nas co najmniej jedna z najciekawszych premier 2025 roku. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater jest jednym z priorytetowych projektów japońskich twórców - co widać po dotychczasowych materiałach. Ostatnio zaś otrzymaliśmy pierwsze informacje o sprzętowych wymaganiach - przynajmniej wstępnej wersji.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater otrzymał oficjalne wymagania sprzętowe. I choć ogółem nie są najwyższe, aby pograć w rekomendowanych ustawieniach należy posiadać już coś konkretnego.

Jak na razie wygląda na to, że Metal Gear Solid Δ: Snake Eater będzie głównie znacznie ładniejszą wersją MGS 3 - i raczej sam ten fakt mało komu przeszkadza. Warto odnotować, że to pierwszy tytuł w historii całej serii, który napędzany jest silnikiem Unreal Engine 5 - co trzeba przyznać, że może robić wrażenie na trailerach. Teraz deweloperzy zdradzili wymagania sprzętowe tytułu. Jak można było się spodziewać, do samego ogrania absolutnie nie potrzeba high-endowej konfiguracji, a chyba nikt przecież nie liczył na kompatybilność z GeForce GTX. Gra będzie dość ciężka, acz okolice 100 GB stają się już standardem - jak i wymagany dysk SSD.

Minimalne Zalecane Procesor Intel Core i5 8600

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7 8700K

AMD Ryzen 5 3600 Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060 Super NVIDIA GeForce RTX 3080 Pamięć RAM 16 GB RAM 16 GB RAM Nośnik pamięci 100 GB SSD 100 GB SSD Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 System operacyjny Windows 10 64-bit

Windows 11 64-bit Windows 10 64-bit

Windows 11 64-bit

Aby w ogóle uruchomić Metal Gear Solid Δ: Snake Eater w ustawieniach minimalnych, będziemy zatem potrzebowali karty graficznej przynajmniej na poziomie NVIDIA GeForce RTX 2060 Super - czyli typowego, mającego już swoje lata podzespołu ze średniej półki. Co ciekawe, jakkolwiek wspomniano choćby o tym, jaki procesor AMD się nada, w GPU widnieje tylko i wyłącznie przedstawiciel rodziny NVIDIA. Trudno więc nazwać te dane kompletnymi, przynajmniej póki co. W każdym razie ogólnie rzecz biorąc CPU nie powinno być specjalnie obciążane, jako że nawet w rekomendowanych wystarczy opcja Intel Core i7 8700K/AMD Ryzen 5 3600. Karta na wyższym progu także nie przeraża - GeForce RTX 3080 dawno przestała robić wielkie wrażenie. O tym, jak rzeczywiście będzie to wszystko działało na różnej maści konfiguracjach, przekonamy się zapewne bliżej sierpniowej premiery, gdy pojawią się odpowiednie testy.

