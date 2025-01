Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - fabularna zapowiedź gry prosto z TGS 2024. EVA i inne postacie zaprezentowane w materiale

Tokyo Game Show 2024 raczej nie kipiało od wielu gorących tytułów, zwłaszcza po tym, jak Ubisoft odwołało pokazanie wielce kontrowersyjnego Assassin's Creed Shadows (dziś znamy główny powód). Nie znaczy to jednak, że nie da się znaleźć ciekawych wątków - chociażby krótka zajawka nadchodzącego Indiany Jonesa czy parę innych zapowiedzi mniej bądź bardziej znanych tytułów. Coś od siebie dodało również Konami, prezentując trailer wyczekiwanego remake'u.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater otrzymał kolejną zapowiedź, a w nim prezentację pewnych fragmentów gry z kilkoma ważnymi postaciami.

Co prawda znacznie większym echem (niekoniecznie z pozytywnych względów) odbiło się State of Play, jednak japoński event również miał się czym pochwalić. Przede wszystkim mocnym otwarciem. Choć Konami nadal nie zdecydowało się zdradzić nawet orientacyjnej daty premiery Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dosyć regularnie chętnie dzieli się materiałami ukazującymi progres w stosunku do oryginału. Nie inaczej jest i tym razem, acz zapowiedź obejmuje "tylko" kompilację cutscenek z różnych momentów gry.

Tym razem skupiono się w głównej mierze na świetnie znanych fanom powracających postaciach. I trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę zachęcająco. Na trailerze trochę czasu dostaje choćby Colonel Volgin, Revolver Ocelot, the Boss, no i oczywiście EVA. Jak na razie deweloperzy zdają się świetnie trzymać pierwotnych założeń: czyli korzystanie z dobrodziejstw najnowszych technologii, aby na rynku pojawił się remake pełną gębą, przy jednoczesnym zachowaniu ducha oryginału - tak by weterani serii nie czuli się wyobcowani.

Źródło: Tokyo Game Show