Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - opublikowano materiał wideo porównujący remake z oryginalną wersją gry

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater to remake Metal Gear Solid 3. W przyszłości produkcja zawita na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Niewątpliwą zaletą gry będzie przeniesienie jej na Unreal Engine 5. To oznacza nieporównywalnie lepszą oprawę graficzną niż w oryginale, wydanym pierwotnie tylko na konsolę PlayStation 2. W sieci opublikowano materiał wideo porównujący obie produkcje. Zdecydowanie jest na co czekać.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zachwyca grafiką w porównaniu do oryginalnej wersji gry. Produkcja tworzona jest od podstaw na Unreal Engine 5, który być może pokaże wreszcie swoje prawdziwe możliwości.

Bezpośrednie porównanie pierwotnej wersji tytułu i jej remake’u pokazuje, jak wielki postęp dokonał się w jakości grafiki gier wideo od 2004 roku. Możemy przekonać się także, że twórcy postawili sobie za cel dosyć wierne odwzorowanie oryginalnej produkcji, choć różni się na przykład zastosowany filtr kolorystyczny. Oczywiście remake nie wykorzysta żadnych zasobów użytych w oryginale. Wszystkie zostaną wykonane od podstaw. To właśnie dzięki temu nowy Snake Eater będzie wyglądał tak dobrze.

Warto odnotować, że Metal Gear Solid 3: Snake Eater trafił 24 października na PC w ramach pakietu Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Ta wersja jednak nie wprowadza żadnych znaczących ulepszeń graficznych względem oryginału poza dodaniem obsługi rozdzielczości panoramicznych. Data premiery remake’u nie jest jeszcze znana, ale z pewnością nie nastąpi ona w tym roku. Jeśli produkcja nie zaliczy żadnego downgrade’u graficznego, to będzie jednym z najładniejszych tytułów obecnej generacji.

