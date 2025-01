Star Wars Outlaws - rozczarowująca sprzedaż gry Ubisoftu, premiera na Steam jeszcze tej jesieni

Ubisoft nie znajduje się w optymalnej sytuacji - i to raczej dość dyplomatyczne określenie. Dotąd na ogół wszelka krytyka traciła na znaczeniu, gdy dochodziło do właściwej premiery, zapewniającej finansowe zabezpieczenie. Ale 2024 przynosi praktycznie same rozczarowania, i to niezależnie od tego, czy firma inwestuje w eksperymentalne koncepty, czy te sprawdzone. Outlaws miało być jednym z ich dwóch największych hitów roku, ale rezultaty są inne.

Jak przyznali sami przedstawiciele firmy, Star Wars Outlaws poniosło klęskę na rynku, a gra pojawi się niebawem na Steamie.

Potrzeba było do tego wielu zderzeń czołowych, ale Ubisoft wreszcie zdecydowało się na przegrupowanie sił. Na tym etapie wiemy już, że Assassin's Creed Shadows zostało wycofane z listy tegorocznych premier, a sporo aspektów związanych z jej wydaniem (np. jak wiemy z oświadczenia, szczegóły Season Passa) ulegnie mocnej modyfikacji. Ale pewne istotne korekty nie ominą również Star Wars Outlaws. W przytoczonym dłuższym dokumencie przyznano, że pomimo niezłych ocen (oczywiście wymieniono jedynie noty od krytyków, a nie graczy) sprzedaż nie idzie tak, jak tego oczekiwano. Obiecano zatem m.in. garść poprawek.

A message from our team to you. pic.twitter.com/wFi3I2tqPx — Star Wars Outlaws (@StarWarsOutlaws) September 25, 2024

Deweloperzy mają postarać się o solidną optymalizację, a także wiele zmian związanych z rozgrywką - w tym walką i niesławnymi skradankowymi elementami czy beznadziejną sztuczną inteligencją. Co więcej, już 21 listopada Outlaws trafi na Steam, co zbiegnie się z dodatkiem, w którym główna bohaterka zetknie się z Lando Calrissianem na ważnym turnieju w sabaka, oraz nowymi kontraktami - dodanymi już za darmo. Trudno zatem o większy poziom przyznania się do porażki. Pytanie, czy obiecane poprawki faktycznie wpłyną pozytywnie na odbiór gry.

Źródło: Ubisoft