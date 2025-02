Metal Gear Solid Δ: Snake Eater z nowym trailerem i oficjalną datą premiery. W remake zagramy jeszcze w tym roku

Metal Gear Solid to prawdopodobnie najgłośniejsza seria skradanek w historii branży gier. W 2023 roku wypuszczono na PC-tach zestaw Master Collection, który składa się z trzech pierwszych odsłon cyklu. Jego odbiór przez graczy był dosyć mieszany. O wiele większe nadzieje pokładane są w opracowywanym obecnie remake’u trzeciej części serii, czyli Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Prace przebiegają bardzo sprawnie, bo poznaliśmy właśnie datę jego premiery.

W sieci opublikowano nowy trailer gry Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. W remake trzeciej części legendarnej serii zagramy już wkrótce. Datę premiery ustalono bowiem na 28 sierpnia bieżącego roku.

Opublikowane do tej pory materiały dotyczące Metal Gear Solid Δ: Snake Eater sugerują, że jest na co czekać. Remake trzeciej części kultowej serii gier firmy Konami (nie licząc Metal Gear i Metal Gear 2: Solid Snake) zapowiada się bowiem bardzo dobrze. Jak wynika z opublikowanego właśnie trailera, produkcja zadebiutuje na PC-tach oraz konsolach Xbox Series X|S i PlayStation 5 już 28 sierpnia bieżącego roku. Twórcy zapowiadają, że gra pozostanie wierna oryginałowi, oferując jednocześnie współczesną oprawę graficzną i kilka zmian modernizacyjnych w zakresie rozgrywki. Nie powinno to jednak dziwić, ponieważ mamy tutaj do czynienia z pełnoprawnym remake’iem a nie remasterem.

Jedną z bardziej zauważalnych zmian w rozgrywce będzie możliwość wyboru perspektywy, z której obserwujemy akcję. W trybie klasycznym otrzymamy filmową kamerę obecną w oryginalnej wersji gry. W drugim znany chociażby z Metal Gear Solid V: The Phantom Pain widok zza pleców bohatera. Niestety zabraknie możliwości przełączania trybów w trakcie rozgrywki, ponieważ nowe podejście wymagało odpowiedniego zmodyfikowania poziomu trudności przez twórców. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater zapowiada się zatem jako pewnego rodzaju gameplayowy pomost pomiędzy starszymi odsłonami cyklu, a jej nowszymi częściami.

