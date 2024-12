Wymagania sprzętowe Alone in the Dark PC oraz nowy zwiastun, skupiający się na głównych bohaterach i świecie gry

Pieces Interactive długo kazało czekać nam na reboot kultowej i jednocześnie mającej wiele wzlotów oraz upadków serii. W dużej mierze ma to związek z natłokiem mocnych produkcji, jakie pojawiły się w zeszłym roku, a w szczególności podczas ostatnich jego miesięcy. Teraz wszystko wskazuje na to, że tytuł wreszcie pojawi się na rynku, i to w drugiej połowie przyszłego marca. I choć można mieć pewne wątpliwości, znajdzie się kilka obiecujący aspektów.

Alone in the Dark otrzymało jeszcze jeden materiał prezentujący kreowany świat w grze. Do tego na Steamie pojawiły się już informacje o wymaganiach sprzętowych rebootu słynnej franczyzy.

Trzeba przyznać, że deweloperzy poszli nieco inną drogą niż w poprzednich odsłonach. Przede wszystkim znacznie bardziej dopracowana będzie strona narracyjna. Dużą rolę pełnić będzie oczywiście opcja wyboru grywalnej postaci - Emily Hartwood bądź Edwarda Carnby'ego, w których wcielają się kolejno Jodie Comer i David Harbour. Twórcy podkreślają, że w zależności od tego, kogo zdecydujemy się wybrać, nawiedzony dom będzie ujawniał swoje tajemnice w nieco inny sposób - np. określone postacie inaczej nas potraktują. Jeżeli zostanie to umiejętnie rozegrane, to może być jednym z mocniejszych atutów Alone in the Dark, w najlepszym razie motywujących do ponownego przejścia. Podano już także ogólnikowe wymagania sprzętowe:

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i3-8300

AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-12400

AMD Ryzen 7 3700X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 TI

AMD Radeon RX 570 NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5700 XT Pamięć 8 GB RAM 16 GB RAM Miejsce na dysku 50 GB (zalecany SSD) 50 GB (zalecany SSD) System 64-bitowy system 64-bitowy system

Od pierwszych materiałów widać wyraźnie, że warstwa wizualna w Alone in the Dark nie będzie stała na mistrzowskim poziomie - ten element zresztą należy do najmocniej krytykowanych, szczególnie we wczesnej fazie promocji. Ale przynajmniej wymagania są dzięki temu dość skromne. Żeby w ogóle uruchomić tytuł, wystarczy posiadać sprzęt ze skromnym procesorem na poziomie Intel Core i3-8300 bądź AMD Ryzen 3 3100 oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/AMD Radeon RX 570. Zalecane ustawienia wymagają już rzecz jasna czegoś konkretnego, ale NVIDIA GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700 XT to też nie są jakieś wygórowane żądania przy najnowszej produkcji. Odrębną sprawą pozostają takie kwestie, jak szeroko pojęta stabilność rozgrywki, ale o tym przekonamy się bliżej premiery.

Źródło: YouTube @THQ Nordic, Steam