Alone in the Dark - nowe materiały prezentujące eksplorację oraz walkę w nadchodzącej grze z gatunku survival horror

Jeszcze nie tak dawno wszystko wskazywało na to, że powrót wielkiej serii horrorów zasili i tak już wypełnioną wielkimi premierami jesień. Stało się jednak inaczej i THQ Nordic uznało, że wypuści grę od Pieces Interactive nieco później, bo w styczniu przyszłego roku. Dzięki temu nie tylko unikną bezpośrednich starć z wielkimi tytułami, ale otrzymają więcej czasu na odpowiednie przygotowanie Alone in the Dark. Ostatnio zaś dostaliśmy kolejną próbkę gameplayu.

Alone in the Dark pojawiło się z nowymi fragmentami rozgrywki, prezentując urywki walki i eksploracji, a także dochodzenia głównych bohaterów.

Deweloperzy pokazali nam już całkiem niemało, dając przy tym szansę na ogranie krótkiego prologu. Sam klimat odświeżonej serii jest nie od rzeczy, ale pod kątem mechaniki czy oprawy na pewno nie ma zbyt wielkiego zaskoczenia, a rozgrywkę można określić jako nieco zbyt sztywną (a w pewnych miejscach wręcz drewnianą). Trudno powiedzieć, czy ekipa z Pieces Interactive poprawi coś znaczącego przy którymkolwiek z wymienionych aspektów, aczkolwiek najnowszy gameplay raczej nie zapowiada wielkich zmian.

Trzeba przyznać, że bardzo dobrze, iż Alone in the Dark zostało oddelegowane na 16 stycznia 2024 roku. W innym przypadku niechybnie doszłoby do bezpośrednich porównań z Alanem Wake'iem, grą nieporównywalnie bardziej imponującą w zasadzie pod każdym względem. Nie oznacza to jednak, że poniższa pozycja jest na starcie do skreślenia. Co prawda o technologicznych fajerwerkach możemy raczej pomarzyć, ale Jodie Comer oraz David Harbour w głównych rolach i kilka interesujących konceptów mogą stanowić o sile projektu.

Źródło: THQ Nordic (Youtube)