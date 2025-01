Alone in the Dark przesunięte na 2024 rok - remake kultowego survival horroru ucieka od gąszcza tegorocznych premier

Nie da się ukryć, że tegoroczny październik wyjątkowo obrodzi w premiery gier. Przyszły miesiąc rozpocznie się od premiery Assassin's Creed Mirage, a niedługo później na rynek trafi również m.in. Lords of the Fallen oraz Marvel's Spider-Man 2. Niedawno ogłoszono lekki poślizg w premierze Alan Wake 2, który finalnie zadebiutuje 27 października. Gdyby nic nie uległo zmianie, Alan Wake 2 pojawiłby się raptem 2 dni po premierze innego survival horroru - remake'u Alone in the Dark. Ten ostatni jednak ucieka z tego roku.

THQ Nordic poinformowało o opóźnieniu premiery gry Alone in the Dark. Zamiast w październiku 2023 roku, survival horror pojawi się w styczniu 2024 roku. Powodem jest między innymi napięty grafik premier gier.

Wydawca - THQ Nordic - oficjalnie poinformował o opóźnieniu gry Alone in the Dark. Zamiast 25 października, tytuł trafi do sklepów 16 stycznia 2024 roku. Dzięki dodatkowemu czasowi, studio odpowiedzialne za produkcję będzie miało kilka dodatkowych miesięcy na dopieszczenie gry. Najważniejszym powodem, z którym THQ Nordic nawet się nie kryje, jest jednak liczba premier, które zaplanowano na tegoroczny październik. Twórcy wolą, aby czas ten spędzić na większych premierach takich tytułów jak wspomniany Alan Wake 2 czy Marvel's Spider-Man 2. Jak widać, THQ Nordic wychodzi z założenia, iż przy tak dużych premierach, Alone in the Dark skończyłby finalnie z niesatysfakcjonującym wynikiem finansowym.

Alone in the Dark pozwoli nam się wcielić w kultowych bohaterów pierwowzoru - Emily Hartwood bądź detektywa Edwarda Carnby'ego. Fabuła w dużej mierze będzie krążyć wokół tajemniczej posiadłości Derceto, pełniącego rolę domu dla obłąkanych, a finalnie również miejsca, w którym zaległy się złowrogie siły. Aby zobaczyć wszystko, co twórcy dla nas przygotowali, grę należy przejść dwukrotnie. Raz śladami Emily, a drugim razem w skórze detektywa Edwarda (lub na odwrót). Alone in the Dark zadebiutuje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Źródło: THQ Nordic