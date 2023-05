Alone in the Dark - reboot serii otrzymał datę premiery. Dostępny zwiastun z rozgrywką i prolog do rozegrania

Fani horrorów będą mieli co robić w najbliższym czasie. Niebawem Bloober Team wypuści Layers of Fear, wielkie zwieńczenie serii, która pozwoliła się wypromować krakowskiemu studiu, a w kolejce czeka przecież choćby remake drugiego Silent Hilla. Teraz zaś pojawiły się nowe konkrety w kwestii ponownego powrotu do zapoczątkowanej jeszcze w 1992 serii, która zrewolucjonizowała gatunek. I zapowiada się na całkiem udany powrót do korzeni.

Alone in the Dark powróci w nowej wersji 25 października na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Tymczasem zaś twórcy zamieścili ponad 10-minutowy materiał, z kolei chętni będą mogli sprawdzić prolog.

Ostatniej nocy wypuszczono największe jak dotąd materiały związane z kolejnym już podejściem do serii Alone in the Dark. Pieces Interactive przedstawi nam historię Emily Hartwood, która wraz z prywatnym detektywem Edwardem Carnabym wyrusza do posiadłości pełniącej funkcję zakładu dla osób obłąkanych, by odkryć tajemnicę zaginięcia swojego ojca. Na miejscu okazuje się, że cały teren został opanowany przez mroczne siły. W rolach głównych pojawia się nie byle kto, bo znany z wielu hollywoodzkich ról - ale najbardziej oczywiście ze Stranger Things - David Harbour oraz Jodie Comer, która wybiła się na serialu Obsesja Eve.

Poza datą premiery i pokaźną zapowiedzią, szwedzcy deweloperzy udostępnili nam prolog tytułu, który da nam większe pojęcie o reboocie. Co ważne, sprawdzić go mogą zarówno pecetowcy, jak i posiadacze konsol PlayStation i Xbox. Powroty do tej marki z pewnością nie kojarzą się zbyt dobrze wielu osobom - wystarczy spojrzeć na rozczarowującą wersję z 2008 roku od Mighty Rocket Studio. Tym razem jednak wygląda na to, że czeka nas klimatyczny powrót do korzeni serii. Tytuł zachęca szczegółowym podejściem do tematu, zwłaszcza gdy chodzi o chociażby reakcję otoczenia na to, którego z głównych bohaterów wybieramy.

Źródło: Youtube