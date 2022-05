Wszystkie płyty główne MSI z chipsetami X370, B350 i A320 obsłużą już procesory AMD Zen 3. To świetna wiadomość dla posiadaczy

Jedna podstawka AM4 dla kilku generacji procesorów Ryzen zdecydowanie zdała egzamin. Nie chodzi to jedynie o konstrukcję czy niezawodność socketu, a jego długowieczność. Od niedawna posiadacze starszych płyt głównych są już w stanie bezproblemowo zainstalować nowy chip Czerwonych, co jest świetną okazją do prostego i jednocześnie kolosalnego upgrade'u komputera. W końcu nie ma co ukrywać - seria Ryzen 5000 znacząco różni się od Ryzenów 1000 pod niemal każdym względem. Teraz przed wielką szansą na ulepszenie peceta stają właśnie wszyscy posiadacze płyt głównych od MSI z podstawką AM4 (nawet tych najmniej popularnych). Producent ogłosił właśnie wydanie oczekiwanej wersji mikrokodu AGESA.

Posiadacze tanich modeli MSI A320 czy B350 mogą już zacierać ręce na któryś z ostatnio wydanych chipów AMD Ryzen.

Najnowszy BIOS od MSI bazuje na oprogramowaniu AGESA COMBO PI V2 1.2.0.7 BIOS, które to dodaje obsługę procesorów Ryzen 5000 dla wszystkich płyt głównych MSI ze starszymi chipsetami X570, B350 i A320. Warto wspomnieć, że do listy obsługiwanych chipów zalicza się również nowy Ryzen 7 5800X3D z innowacyjną pamięcią 3D V-Cache. Na nowy BIOS nie trzeba czekać - powinien być dostępny do pobrania już teraz. Posiadacze tanich modeli A320 czy B350 mogą więc już zacierać ręce któryś z ostatnio wydanych chipów AMD Ryzen.

To nie koniec dobrych wieści od MSI. Posiadacze płyt z serii 500 i 400, którzy już od dłuższego czasu mogą zainstalować procesor oparty na architekturze Zen 3 wcale nie zostali pominięci w kolejnych aktualizacjach. Już na początku czerwca producent ma udostępnić najnowszą wersję BIOS-u w wersji beta, która naprawi sporadyczne problemy z wydajnością fTPM. Nie jest to więc coś przełomowego, jednak dobrze wiedzieć, że producent nie poprzestaje na dotychczasowych aktualizacjach firmware'u.

Źródło: VideoCardz