MSI MAG B650 - pierwsze ślady płyty głównej dla procesorów AMD Ryzen 7000. Uwagę przyciąga wysokie VCore

Procesory AMD z generacji Ryzen 5000 mają się bardzo dobrze, a po premierze modelu 5800X3D i innych, nieco tańszych jednostek w stylu 5700X i 5600 gracze i zwykli konsumenci będą mieli spory wybór wśród atrakcyjnych chipów. Dodajmy do tego tanie płyty główne bazujące na podstawce AM4 i mamy prosty przepis na wydajną i rozsądnie wycenioną platformę PC. Nic nie może jednak wiecznie trwać - wszyscy wiemy, że producent przygotowuje już układy następnej generacji, które będą przeznaczone na nowym gnieździe AM5. Wygląda na to, prace są na całkiem zaawansowanym etapie, skoro do sieci trafiają już pierwsze ślady płyty głównej z średniobudżetowym chipsetem.

Do sieci trafił właśnie screen zawierający informacje o płycie głównej MSI MAG B650. To zapewne model ze średniego segmentu, co jest o tyle ciekawe, że takowe zazwyczaj pojawiają się na rynku nawet kilka miesięcy po premierze pierwszych (flagowych) procesorów i płyt głównych nowej generacji. Możliwe więc, że po debiucie Ryzenów 7000 na sklepowe półki od razu trafią produkty z różnych segmentów cenowych. Wspomniana platforma MSI MAG B650 nie zdradziła nam swojej specyfikacji. Według poniższego zdjęcia, obsługiwała ona niesprecyzowany procesor firmy AMD w wersji inżynieryjnej.

Największą uwagę przyciąga nie tyle sama nazwa płyty głównej (która i tak była do przewidzenia), co widoczny współczynnik VCore równy aż 1,532 V. To bardzo wysoka wartość, która sugeruje, że testowany procesor był poddawany zaawansowanym próbom overclockingu, jednak biorąc pod uwagę wczesny etap rozwoju układu Ryzen 7000 (Raphael) nie możemy wykluczyć, że to zwykły błąd odczytu. Tak czy siak najważniejszy wniosek jest taki, że prace nad procesorami AMD i kompatybilnymi płytami głównymi z gniazdem AM5 idą bardzo dobrze i być może niebawem dowiemy się czegoś więcej w sprawie ich premiery. Przypominamy, że układy AMD Zen 4 pojawią się w drugiej połowie roku i zaoferują m.in. zintegrowaną grafikę RDNA 2, a także wsparcie dla pamięci DDR5 i interfejsu PCIe 5.0.

