MSI umożliwi podkręcanie procesora AMD Ryzen 7 5800X3D na płytach głównych MEG z chipsetem X570

Jak wykazały nasze testy, w szumnych zapowiedziach AMD dotyczących procesora Ryzen 7 5800X3D nie było zbyt wiele przesady. Nowy 8-rdzeniowiec z pamięcią 3D V-Cache rzeczywiście jest jedną z najlepszych opcji dla graczy. Choć kosztuje on ponad 2000 zł, to jednak wykresy mówią same za siebie - jedynie flagowy Alder Lake, czyli Core i9-12900K zapewnia podobny poziom wydajności w grach. Jak wiemy, najnowszy Ryzen z dodatkową pamięcią podręczną stanowi pewnego rodzaju eksperyment. Aby chip mógł bezproblemowo pracować, producent musiał nieco obniżyć jego taktowania względem Ryzena 7 5800X, a przy okazji zablokowano możliwość overclockingu chipu. Na szczęście szybko okazało się, że procesor jednak da się podkręcić, a temat podchwyciła już firma MSI.

Wydaje się, że już nie tylko entuzjaści, ale i sami producenci płyt głównych zaczynają ignorować ostrzeżenia AMD dotyczące podkręcania modelu Ryzen 7 5800X3D.

Jak podaje serwis WCCFTech, tajwański gigant w najbliższych dniach udostępni aktualizację kodu AGESA o numerze 1.2.0.7. Nowe oprogramowanie ma umożliwić manipulację taktowaniem BCLK dla procesora AMD Ryzen 7 5800X3D, jednak możliwa ona będzie wyłącznie na topowych płyta głównych opartych na chipsecie X570, jak np. MEG GODLIKE, Ace czy Unify. Podkręcanie chipu poprzez zwiększanie wartości BLCK nie należy do najprostszych, jednak w sieci pojawiły się już screeny udowadniające, że Ryzen z pamięcią 3D V-Cache jest w stanie pracować szybciej niż przewidział producent.

Wydaje się, że już nie tylko entuzjaści, ale i sami producenci płyt głównych zaczynają ignorować ostrzeżenia AMD dotyczące podkręcania modelu 5800X3D. Powyżej widzimy przykład, co stanie się z wydajnością procesora przy BCLK ustawionym na 107 MHz. Procesor będzie działał wtedy z częstotliwością około 4,87 GHz, jednak konieczne jest wtedy zwiększenie napięcia (do 1,328 V). W takich ustawieniach układ uzyskał 1596 punktów w teście Single-Core w Cinebench R23 i 15488 punktów w teście Multi-Core, co pozwala na wzrost mocy obliczeniowej kolejno o 7,5% i 4,9% względem domyślnych ustawień (BLCK 100 MHz).

Źródło: WCCFTech