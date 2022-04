AMD Ryzen 7 5800X3D został podkręcony do 5,15 GHz na płycie głównej MSI MEG X570 GODLIKE

Przez długi czas procesor AMD Ryzen 7 5800X3D był dla nas sporą niewiadomą. Niby to ten sam dobrze znany Vermeer z dodatkową pamięcią 3D V-Cache, jednak jego wysoka oficjalna cena mogła z miejsca odrzucić od siebie sporą grupę zainteresowanych entuzjastów. Jak jednak wykazał nasz niedawny test, wydajność tego procesora w grach jest wręcz imponująca i rzeczywiście stanowi on aktualnie jeden z najlepszych wyborów w swoim segmencie. Niestety, w zamian chip został pozbawiony odblokowanego mnożnika, ale mimo to okazuje się, że w sprawnych rękach nowy układ AMD może pracować z taktowaniem wyższym niż 5 GHz. Udowodnił to właśnie overclocker znany pod nickiem TSAIK.

AMD Ryzen 7 5800X3D zainstalowany na topowej płycie głównej MSI MEG X570 GODLIKE został podkręcony przez TSAIK-a do 5,15 GHz. Domyślne taktowanie Boost tego chipu wynosi 4,5 GHz, dlatego wynik ten robi dobre wrażenie. Wyższą częstotliwość udało się osiągnąć przy mnożniku 45.5x i zegarze BLCK zwiększonego do 113,01 MHz. Co jednak najciekawsze, wszystko udało się przy zachowaniu całkiem niskiego napięcia wynoszącego 1,2 V. Nie wiemy jednak, jak taki overclocking wpłynął na stabilność całej platformy - rzekomo system był testowany tylko w CPU-Z i nie przeprowadzono później żadnych szczegółowych porównań.

Ta demonstracja pokazuje przede wszystkim imponujące możliwości płyty głównej MSI MEG X570 GODLIKE. Dla zainteresowanych, podkręcanie odbyło się z udziałem BIOS-u 1.G5T2 (AGESA 1.2.0.6 Patch C). Co prawda na ten moment producent uniemożliwia swobodne podkręcanie Ryzena 7 5800X3D, jednak wydaje się, że skoro dla chcącego nic trudnego, to lada dzień producenci płyt głównych mogą udostępnić zainteresowanym stosowne narzędzia zdejmujące odpowiednie blokady. Tym samym nowy procesor Czerwonych mógłby być jeszcze lepszą propozycją dla graczy i entuzjastów.

