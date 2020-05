Valorant - data premiery konkurenta CS:GO. Gra będzie darmowa

Firma Riot Games ujawniła datę premiery Valorant, swojej najnowszej sieciowej strzelaniny FPP, która wyrasta na silną konkurencję Counter-Strike: Global Offensive (CSGO) od studia Valve. Początkowo planowano, że gra ukaże się latem bieżącego roku, ale producent najwidoczniej uznał, że jest ona gotowa, by udostępnić ją wkrótce wszystkim graczom. A przypominamy, że Valorant będzie darmową produkcją, bazującą na modelu free-to-play (F2P) z opcjonalnymi mikropłatnościami. Tym samym zamknięte beta-testy, które trwają od 7 kwietnia, zakończą się jeszcze w tym miesiącu. Czy czekają na graczy jakieś niespodzianki po wydaniu pełnej wersji gry? Poznaliśmy wstępne, popremierowe plany studia Riot Games.

Valorant ukaże się szybciej, niż przewidywano. Datę premiery wyznaczono na 2 czerwca, a trwające obecnie zamknięte beta-testy potrwają do 28 maja. Poznaliśmy również wstępne plany studia Riot Games.

Valorant od dłuższego czasu święci triumfy na platformie streamingowej Twitch, a codziennie liczba aktywnych graczy dochodzi niemal do trzech milionów. Dla wielu jest to skrzyżowanie Counter-Strike: Global Offensive i Overwatcha (ewentualnie Rainbow Six: Siege), ale grze zdecydowanie bliżej do tej pierwszej produkcji. Mieliśmy przyjemność przetestować tytuł w trakcie zamkniętych beta-testów i biorąc pod uwagę jego obecny stan, nie dziwi nas przyspieszona premiera. Gra zadebiutuje nie latem, jak sugerowano wcześniej, lecz już 2 czerwca tego roku. Strzelanka pojawi się na większości znaczących rynków światowych i będzie do pobrania za darmo poprzez specjalną aplikację dostępną na oficjalnej stronie internetowej.

Przedstawiciele studia Riot Games poinformowali również o tym, że 28 maja zakończą się beta-testy. Warto nadmienić, że cały progres graczy nie zostanie zachowany w pełnej wersji; jedynie użytkownicy, którzy wydali prawdziwe pieniądze, mogą liczyć na rabaty. Ponadto po premierze doczekamy się kilku nowości w postaci dodatkowego trybu, nowej mapy i postaci, skórek dla broni oraz tzw. przepustki bojowej (ang. Battle Pass) dającej dostęp do wyzwań i zawartości kosmetycznej. Nie otrzymaliśmy jednak żadnych konkretnych informacji. Pojawią się one krótko po 2 czerwca, ale dokładnej daty nie podano. Ponadto wraz z nową zawartością, firma Riot Games zamierza uruchomić kolejne serwery w takich miastach, jak Atlanta, Dallas, Londyn, Madryt i, co najistotniejsze z punktu widzenia graczy w Polsce, Warszawa, by zaoferować szerszy dostęp do rozgrywek przy mniejszych opóźnieniach.

Źródło: Polygon, Riot Games