Poradnik: Jak zdobyć dostęp do Valorant, nowej gry FPS od Riotu?

Jakie są najpopularniejsze obecnie tytułu z gatunku sieciowych strzelanek? Z całą pewnością wymienić można Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown's Battlegrounds, Overwatch, Tom Clany's Rainbow Six: Siege oraz zyskujący na popularności Escape From Tarkov. Czy na rynku jest miejsce na kolejnego FPSa online? Zdaniem Riotu, czyli giganta stojącego między innymi za grą League of Legends - tak! Mowa o Valorant, gdzie połączono skrajnie różne wizje z dwóch wcześniej wymienionych tytułów od Valve i Blizzarda. Jeśli chcecie się przekonać jak wygląda FPS z mapami z CS'a i postaciami wyposażonymi w specjalne umiejętności to mamy dla Was krótki poradnik krok po kroku jak zdobyć dostęp do Valorant.

Akcja gry Valorant odbywa się w niedalekiej przyszłości. W głównym trybie zabawy stają na przeciw siebie dwie 5-osobowe drużyny, a mapy są zbliżone do tych znanych z Counter-Strike: Global Offensive.

Valorant to taktyczna, pierwszoosobowa strzelanka od Riot Games. Gra zaprezentowana została pierwszy raz w listopadzie 2019 roku, a jej oficjalna premiera ma mieć miejsce latem 2020 roku. Tytuł ma być darmowy, jednak w grze dostępne będą mikropłatności. Akcja odbywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie gracz ma do wyboru agentów z całego globu. Każdy z nich dysponuje innymi umiejętnościami, które wraz z broniami podzielonymi na kategorie takie jak bronie boczne, pistolety maszynowe, strzelby, karabiny maszynowe, karabiny szturmowe oraz karabiny snajperskie zakupione mogą być w sklepie podczas meczu, przed startem każdej rundy. W głównym trybie zabawy stają na przeciw siebie dwie 5-osobowe drużyny, które podzielone są na atakujących i obrońców. Celem jest eliminacja całej przeciwnej drużyny i/lub podłożenie bomby lub obrona newralgicznych punktów mapy. Zamknięte beta testy Valorant wystartowały 7 kwietnia 2020, acz pula kluczy dość szybko się skończyła. Są one jednak dostępne na nowo, a jeśli chcecie przekonać się sami na co stać sieciowy FPS od RIOT Games to wystarczy do tego kilka prostych kroków (i sporo cierpliwości).

1. Potrzebne będzie nam konto Riot, osoby grające w przeszłości w tytuły takie jak League of Legends, Legends of Runeterra czy Teamfight Tactis już je posiadają. Reszta wchodzi na stronę gry, o TUTAJ. Klikamy przycisk "Stwórz Konto", podajemy swój adres e-mail, datę urodzenia, nazwę użytkownika oraz hasło, akceptujemy warunki użytkowania i gotowe!

2. Następnie potrzebne będzie nam konto na popularnej platformie streamingowej Twitch.tv. Wchodzimy TUTAJ, klikamy w prawym górnym rogu fioletowy przycisk "Zarejestruj się", podajemy nazwę użytkownika, hasło, datę urodzenia oraz swój adres e-mail.

3. Klikamy nasz Avatar w prawym górnym rogu, z rozwijanego menu wybieramy "Ustawienia". Na nowej podstronie wybieramy "Połączenia" i chwilę scrollujemy do póki nie zobaczymy pozycji "Riot Games". Następnie klikamy fioletowy przycisk z napisem "Połącz".

4. Otworzy nam się nowe okno w przeglądarce gdzie należy zalogować się do wcześniej założonego (lub już posiadanego) konta Riot podając nazwę użytkownika i hasło.

5. Okno powinno się zamknąć, a przycisk w "Ustawieniach" na platformie Twitch.tv w zakładce "Połączenie" obok Riot Games zmienić kolor z fioletowego "Połącz" na szarą opcję "Odłącz". Widoczny też będzie komunikat "Twoje konto Riot Games jest połączone".

6. Na stronie Twitch.tv wchodzimy do zakładki z osobami nadającymi transmisję z gry Valorant, czyli o TUTAJ. Wybieramy interesującego nas Streamera, który pod miniaturą ma widoczną ikonę "Dropy włączone".

7. Po wejściu w interesującą nas transmisję sprawdzamy pod oknem z grą czy widoczny jest napis "Dropy włączone! Oglądaj, aby zdobywać łupy. Jednocześnie możesz zgarniać łupy wyłącznie podczas jednej transmisji."

8. Gotowe! Teraz nie pozostaje nic innego jak czekać, oglądając transmisje ulubionego streamera. Co jakiś czas rozsyłane są losowo dostępy do beta testów gry Valorant. Jeśli los się do was uśmiechnie w powiadomieniach w prawym górnym rogu zobaczycie taki komunikat, a dodatkowo dostaniecie wiadomość e-mail na skrzynkę podaną przy rejestracji konta Riot.

Na zakończenie dodam, że nie trzeba nic pisać na czacie u danego streamera. Wszystkie komendy z wykrzyknikiem czy wklejane łańcuszki to zwykłe żarty i/lub niewiedza innych użytkowników. Transmisja może lecieć w tle. Nie ma sensu uruchamiać więcej niż jednej na tym samym koncie Twitch.tv - nie zwiększy to Waszych szans. Ile trzeba czekać na dostęp do Valorant? Cóż, wszystko zależy od szczęścia. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. Większość graczy, w tym ja, dostaje swoje klucze dopiero po kilku dniach prób.