Valorant – nowa gra twórców League of Legends powalczy z CS:GO

Studio Riot Games, twórcy popularnej gry League of Legends, zapowiedziało swój nowy, bardzo obiecujący tytuł. Jest nim Valorant, sieciowa strzelanina taktyczna w konwencji FPP na modłę Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), która będzie czerpać pełnymi garściami z Overwatcha firmy Blizzard oraz ubisoftowego Rainbow Six: Siege. Gra jest tworzona wyłącznie z myślą o PC i ma być darmowa, tj. oparta na modelu free-to-play z opcjonalnymi mikropłatnościami. Dzięki wrażeniom z pokazu przygotowanego przez firmę Riot Games poznaliśmy wiele szczegółów na temat produkcji. Opublikowano również pierwszy gameplay i wymagania sprzętowe. Kiedy można spodziewać się premiery gry Valorant?

Zapowiedziano Valorant - nowego sieciowego FPS-a twórców League of Legends. Gra rzuci wyzwanie takim produkcjom, jak CS: GO i Rainbow Six: Siege. Premiera: lato 2020 roku.

O tym, że twórcy League of Legends, najpopularniejszej gry z gatunku MOBA na rynku, pracują nad nowymi produkcjami, wiemy od dawna. Jedna z nich nazywana przez nich Projektem A miała być sieciowym FPS-em. I to właśnie tym jest Valorant – pierwszoosobową strzelaniną drużynową (5 na 5 graczy), w której zasady rozgrywki mają przypominać CS:GO (włącznie z podkładaniem bomby), ale opartą na postaciach o unikatowych zdolnościach rodem z Overwatcha albo Rainbow Six: Siege. Każdy z bohaterów ma dysponować czterema specjalnymi umiejętnościami, a na początku rund będziemy kupować uzbrojenie oraz uzupełniać zużyty wcześniej ekwipunek/moce. Jest to nawiązanie do systemu ekonomii z CS: GO.

Valorant ma być jednak przede wszystkim taktyczną strzelaniną, w której będziemy zabijać przeciwników za pomocą broni palnej. Zdolności mają być tylko uzupełnieniem i będą wykorzystywane w znacznym stopniu do obrony lub wzmocnienia siebie lub swojego zespołu. Mecze mają dzielić się na trwające minutę i 40 sekund 24 rundy – zwycięsko z pojedynku wyjdzie ta drużyna, która jako pierwsza zaliczy 13 wygranych. Twórcom zapewne zależy na wejściu na scenę e-sportową i to widać w każdym planowanym przez nich aspekcie – zatrudnili nawet m.in. autora znanej z CS: GO mapy Cache.

Studio Riot Games pochwaliło się, że dedykowane serwery mają mieć tickrate 128 Hz (dla porównania CS: GO w rankingowych meczach ma „tylko” 64, a Fortnite i Apex Legends odpowiednio 30 i 20). Gra, która powstaje na silniku Unreal Engine 4 i ma stylistykę zbliżoną do Overwatcha i Team Fortress 2, zadziała również na słabszych komputerach osobistych, co poszerzy znacząco grono potencjalnych odbiorców. Minimalna konfiguracja sprzętowa ma zapewnić przynajmniej 30 klatek na sekundę, a na PC o mocniejszych podzespołach bez problemu uzyska się 144 FPS-ów. Oto jak kształtują się wstępne wymagania sprzętowe Valorant:

Minimalne wymagania sprzętowe gry Valorant do 30 FPS:

• System operacyjny: 64-bitowy Windows 7/8/10

• Procesor: Intel Core i3-370M

• Pamięć RAM: 4 GB

• Karta graficzna: Intel HD 3000

Rekomendowane wymagania sprzętowe gry Valorant do 60 FPS:

• System operacyjny: 64-bitowy Windows 7/8/10

• Procesor: Intel Core i3-4150 3,5 GHz

• Pamięć RAM: 4 GB

• Karta graficzna: Nvidia GeForce GT 730

Rekomendowane wymagania sprzętowe gry Valorant do 144 FPS+:

• System operacyjny: 64-bitowy Windows 7/8/10

• Procesor: Intel Core i5-4460 3,2 GHz

• Pamięć RAM: 4 GB

• Karta graficzna: Nvida GeForce GTX 1050 Ti

Jako że mamy mieć do czynienia z tytułem darmowym, każdy zainteresowany będzie mógł go sprawdzić. Podejście i zaplecze Riot Games mogą sprawić, że Valorant da radę przebić się na rynku. Tym bardziej że chyba powoli zaczyna się czuć przesycenie grami typu battle royale (Fortnite, Apex Legends, PUBG), które sprawiło, że wymagające ciągłej komunikacji między graczami i szlifowania umiejętności tytuły, takie jak CS: GO i Rainbow Six: Siege, mają się lepiej niż wcześniej. Wystarczy wspomnieć, że FPS firmy Valve, który przeszedł ponad rok temu na model free-to-play, w ostatnich miesiącach zyskuje na popularności i bije swoje dotychczasowe rekordy, a strzelanina Ubisoftu to doskonały przykład wzorowego rozwoju popremierowego, co również owocuje dużym zainteresowaniem (przejście na F2P jest rozważane). Czy Valorant ma rzeczywiście szansę podjąć rywalizację z tymi tytułami? Okaże się najwcześniej latem 2020 roku, bo właśnie na ten okres została zaplanowana premiera nowej gry twórców League of Legends.

Źródło: Eurogamer, Riot Games