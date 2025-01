UEVR - tysiące gier z silnika Unreal Engine dostępne do zagrania w VR. Darmowy projekt ukazał się w wersji beta

Wirtualna rzeczywistość jest dziś coraz bardziej rozpowszechniona, natomiast użytkownicy gogli VR nie mają tak bogatej biblioteki gier do wyboru, jak w przypadku standardowych platform. Oczywiście istnieją modyfikacje do wielu produkcji, które pozwalają rozegrać je w trybie VR. Jednak tym razem zwolennicy wirtualnej rzeczywistości otrzymali narzędzie, które umożliwi grę dostosowaną do gogli VR we wszystkie tytuły z kilku wersji silnika Unreal Engine.

UEVR to narzędzie pozwalające na rozgrywkę w trybie VR praktycznie każdej gry opartej na wybranych wersjach silnika Unreal Engine. Projekt stał się właśnie dostępny dla wszystkich w ramach publicznej wersji beta.

Zapewne każdy, kto choć raz posmakował rozgrywki w trybie VR, może przyznać, że wszystkie tytuły uruchomione później na płaskim ekranie monitora są pozbawione całej głębi i zwyczajnie nie oferują nam tak wielkiej immersji podczas gry. Omawiane narzędzie o nazwie UEVR (Universal Unreal Engine VR Mod) umożliwia rozegranie w trybie VR każdej produkcji, która została stworzona przy użyciu silnika Unreal Engine w wersjach 4.8 - 5.3. Mamy więc do dyspozycji przeszło 11 tys. tytułów. Cały projekt dostępny jest do pobrania pod tym adresem.

Pod dostępnym linkiem znajdziemy również instrukcję, która pozwoli na szybkie rozpoczęcie gry w docelowym trybie. Narzędzie dodaje do produkcji pełną obsługę 6DoF, a więc gra pozwoli nam zarówno na ruchy rotacyjne, jak i translacyjne. Do tego otrzymujemy wsparcie dla obrazu 3D, systemu dźwięku stereo, czy wielu innych przydatnych opcji. Mamy do czynienia z wersją beta, więc nie zawsze wszystkie funkcje będą działać należycie, natomiast już teraz wielu użytkowników wypowiada się bardzo pozytywnie o nowości. Z czasem funkcjonalność będzie zapewne jeszcze większa, a już teraz możemy wypróbować oprogramowanie w takich grach jak Hogwarts Legacy, Ghostrunner, Stray, Returnal, RoboCop: Rogue City, czy też Hi-Fi Rush. Poradnik z bardziej obszerną instrukcją oraz listą gier znajdziemy tutaj.

