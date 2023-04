Trine 5: A Clockwork Conspiracy - nowa część dobrze przyjętej gry platformowej z elementami logicznymi

Pierwsza część udanej serii gier platformowo-logicznych Trine, powstała w 2009 roku. Połączenie tych gatunków gier wraz z urzekającą jak na tamte czasy warstwą graficzną oraz dobrymi mechanikami sprawiły, że gracze od razu polubili się z tytułem. Każda kolejna część (z małym wyjątkiem, jeśli chodzi o trzecią) okazywała się prawie tak samo dobra, jak poprzednia. Od ostatniej z nich minęły niespełna 4 lata i nagle, bez żadnej zapowiedzi, do sieci trafił zwiastun kontynuacji serii.

Jak się okazuje, kolejna część jednej z najlepszych platformówek 2,5D powstaje i lada moment zadebiutuje na wielu platformach. Trine 5 ponownie zabierze nas w baśniowy świat i pozwoli pokierować losem trójki bohaterów.

Piąta część zapowiadana jest jako "największa przygoda, jaka powstała do tej pory". Powinniśmy się więc spodziewać jeszcze większej ilości poziomów i łamigłówek do rozwiązania. Za produkcję serii nadal odpowiada Frozenbyte, które zaliczyło tylko jedną wpadkę, tworząc trzecią część. Jednak jak zapewne wiemy, fińska firma potrafi uczyć się na swoich błędach i następna część była już bardzo dobrze oceniana, a nawet przez wielu nazwana "powrotem do korzeni". Możemy mieć nadzieję, że i tym razem tak się stanie. Kolejny raz trafimy do baśniowej krainy, kierując magiem Amadeusem, złodziejka Zoyą oraz rycerzem Pontiusem. Zwiastun nie zdradza nam całej fabuły, jednak wiemy, że przyjdzie nam walczyć o wolność ludzi z mechanicznymi stworzeniami, rozwiązując tak jak do tej pory mnóstwo pomniejszych zagadek.

Cały przedstawiony świat ponownie prezentuje się bardzo przyjemnie dla oka. Jeśli komuś przypadł do gustu klimat wszystkich odsłon, to i tym razem nie powinien być zawiedziony. Piąta część ma się wyróżniać także nowym systemem walki oraz bardziej zaciętymi pojedynkami z bossami. Produkcja pozwoli nam na grę lokalną oraz multiplayer w maksymalnie cztery osoby. Gra ma być dostępna na większości popularnych platform: PlayStation 4 / 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz na PC. Początkowa kwota wynosić będzie 29,99 euro (~140 zł). Premiera odbędzie się już tego lata, a jeśli nie chcemy jej przegapić, to tytuł możemy dodać do listy życzeń na GOG-u, Epic Games Store oraz Steamie. Warto wspomnieć, że na tym ostatnim właśnie trwa promocja, w której możemy nabyć całą dotychczasową serię za 62,57 zł.

Źródło: THQ Nordic