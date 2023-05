TOP 10 Najciekawszych projektów z serwisu GitHub. Wśród nich freeCodeCamp, Godot, Auto-GPT oraz inne

Serwis internetowy Github od wielu lat jest ogromną kopalnią projektów programistycznych. Jednak to, co go wyróżnia najbardziej, to jego otwarto-źródłowość (Open Source). Mamy dostęp do pełnego kodu niemal każdego z udostępnionych tam projektów. To właśnie w tym miejscu możemy znaleźć pełną gamę wszelkich emulatorów, programów oraz wielu rozwiązań, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Serwis jest na tyle popularny, że w 2019 roku mógł się pochwalić więcej niż 100 mln repozytoriów, a przy tym 37 mln zarejestrowanych użytkowników. W tym zestawieniu przyjrzymy się bliżej dziesięciu projektom, które są jednymi z najciekawszych.

Autor: Natan Faleńczyk

Przy tak ogromnej bazie wszelkiej maści repozytoriów, możliwości mniejszego rankingu jak ten, muszą się ograniczać tylko do garstki z tych najbardziej interesujących. Jako że programistyczne ograniczenia prawie nie istnieją, będziemy mieli do czynienia z projektami z wielu dziedzin. Wiele z nich będzie bardzo przydatnych, z kolei inne mogą pozostać dla nas tylko w sferze ciekawostek. Wśród tych dziesięciu propozycji znajdziemy takie, które będą wykorzystywały obecne technologie, a także te bardziej nawiązujące do minionych lat. Kategorii będzie więc całkiem sporo: od oprogramowania mającego związek z plikami graficznymi oraz narzędziami, które będą pomocne do różnych prac, po tematy retro gier. Pojawią się tu pozycje zarówno dość popularne, jak i te mniej znane. Warto jednak najpierw bliżej przyjrzeć się temu, co może nam zaoferować serwis, oraz jakie ma funkcjonalności.

GitHub jest bazą repozytoriów o monstrualnych wręcz rozmiarach. Można w niej znaleźć projekty programistyczne odnoszące się praktycznie do każdej znanej nam dziedziny. W tym TOP 10 zostanie przedstawionych kilka z nich, które są istnymi perłami w tym oceanie kodu.

GitHub z pewnością jest znany każdemu programiście, a także wszystkim, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z programowaniem. Ten darmowy serwis hostingowy pozwala na przechowywanie swojego kodu źródłowego i pełną kontrolę nad nim w tzw. repozytorium. Krótko mówiąc, można opisać je jako nasz folder z projektem. Mamy również dostęp do pokaźnej liczby opcji. Możemy ukryć swój kod przed szerszą publicznością, dzięki dodaniu go do prywatnego repozytorium, skopiować swój projekt i testować poprawki (bardzo przydatna opcja, kiedy nad projektem pracuje więcej niż jedna osoba) lub wprowadzać do niego wszelkie możliwe zmiany. Ogromnym plusem jest to, że wszystkie repozytoria są przechowywane w chmurze, więc możemy umożliwić komuś dostęp do konkretnych zasobów i wspólnie z nim pracować zdalnie. Samo repozytorium może stać się również naszą wizytówką i z powodzeniem możemy zastąpić nim nasze portfolio.

Dużą zaletą jest to, że widzimy historię zmian i w razie, gdy coś pójdzie nie tak, możemy bez problemu cofnąć się do poprzedniej wersji kodu. Dla użytkowników, którzy przeglądają stworzone projekty, również dostępnych jest wiele udogodnień. Mogą na przykład użyć opcji Fork, która służy do skopiowania projektu i dowolnej modyfikacji całego kodu, bez żadnego wpływu na oryginalne zasoby. Do dyspozycji jest też możliwość obserwowania innych projektów lub oznaczenia ich gwiazdką (pozwala to wybić się tym z nich, które są najbardziej wartościowe). Cały system GitHuba jest naprawdę przemyślany i jeśli kiedykolwiek zastanawiliśmy się gdzie zacząć swoją przygodę z programowaniem lub rozwojem projektu, to nie musimy już dłużej szukać. Po tym krótkim objaśnieniu możemy przejść do tytułowych dziesięciu najciekawszych projektów, które zostały umieszczone w tym serwisie.

Źródło: GitHub