The Master’s Pupil - niesamowicie oryginalna gra platformowa, która jest istnym dziełem sztuki. Impresjonizm w czystej postaci

Większość gier wideo, jakie obecnie powstają - zarówno tytuły AAA, jak i produkcje niezależne - wydaje się być tworzonych, mówiąc kolokwialnie "na jedno kopyto". Produkcji, które są swoistym powiewem świeżości i zostawiają w naszej pamięci trwały ślad, jest bardzo niewiele. Jedną z takich pereł może się okazać nadchodząca produkcja The Master's Pupil. Niezwykła jest nie tylko historia powstania tego dzieła, ale również niespotykana w innych tytułach warstwa wizualna.

The Master's Pupil to z pozoru kolejna zwykła gra platformowa. Jednak kiedy przyjrzymy się jej bliżej, dostrzeżemy jej niebywały urok i wnikniemy w świat sztuki impresjonistycznej.

The Master's Pupil to gra przygodowa z elementami rozwiązywania zagadek. Przyjdzie nam w niej poznać życie francuskiego malarza Oscara Claude'a Moneta, który znany jest z takich obrazów jak Impresja, wschód słońca czy Stogi siana. Sama historia ma się rozgrywać w "oku Moneta" - będziemy więc podróżować w nim, aby pomóc artyście dokończyć jego dzieła. Zadanie to wcale nie będzie należało do łatwych, z uwagi na przeciwności, z jakimi musiał się borykać (jak choćby śmierć żony Camille lub postępująca zaćma). Do dyspozycji oddanych zostanie 12 poziomów, w których ujrzymy ręcznie malowane obrazy autora gry - Pata Naouma.

#TheMastersPupil is a hand painted game set inside an eyeball, this painting is the background where the iris meets the pupil. Little reveal at the end. #indiedev #indieGame #gamedev #gamedevelopment pic.twitter.com/eA6fLAnbuc — The Master's Pupil - Pat Naoum Games (@patnaoumgames) February 1, 2023

Takie przedsięwzięcie z pewnością wymagało od twórcy wielkiego nakładu pracy. Nie musimy się jednak domyślać, jak długi był to proces, ponieważ zdradził on, że namalowanie wszystkich pojedynczych elementów oraz obrazów zajęło mu łącznie... 7 lat! Trzeba przyznać, że efekt, jaki został osiągnięty przez tak długi okres czasu, jest naprawdę powalający. Dodatkowo zdumiewa fakt, że cała gra był od zera tworzona wyłączenie przez niego. Projekt równie ambitny, co jego autor. Gra zadebiutuje na platformie Steam już 28 lipca 2023 roku, natomiast już teraz możemy sami skosztować tego dzieła i zagrać w wersję demonstracyjną. Cena premierowa będzie prawdopodobnie wynosić około 14,99 dolarów (kwota z eShopu dla konsoli Nintendo Switch).

Źródło: Steam