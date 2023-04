Scarlet Deer Inn - powstaje niecodzienna gra platformowa, w której każda postać jest najpierw haftowana na żywo

Na świecie nie brakuje bardzo niekonwencjonalnych projektów dotyczących gier wideo. Dość spora część jest na tyle wyjątkowa, że bardzo kontrastuje z innymi produkcjami. Jednym z nich jest tytułowa gra platformowa Scarlet Deer Inn. Za jej produkcję odpowiada małe czeskie studio Attu Games, w którego skład wchodzi para małżeńska. Niepowtarzalną czyni ją fakt, że animacja każdej postaci jest ręcznie haftowana, a następnie skanowana i przenoszona do świata gry.

Inspirowana słowiańskim folklorem nadchodząca gra Scarlet Deer Inn bardzo wyróżnia się z tłumu. Nie tylko jej unikalnym sposobem produkcji, ale również oryginalną ścieżką dźwiękową.

Fabularnie mamy tu do czynienia z matką dwójki dzieci, którą nieoczekiwany incydent zmusza do eksplorowania bardzo niecodziennych, a czasem mrocznych miejsc. Na swojej drodze spotkamy interesujące postacie, dzięki którym cała historia ma być dość poruszająca. Z pozoru zwykła platformówka, już od pierwszych chwil potrafi się rzucić w oczy. Mamy bowiem do czynienia z bardzo malowniczymi krajobrazami oraz dopracowanymi modelami zarówno postaci, jak i napotykanych stworzeń. Całość dopełnia bogata warstwa audio, stworzona w gatunku muzyki folkowej. Już sam zwiastun gry potrafi wzbudzić zainteresowanie tytułem, a znając historię jego tworzenia, ma się jeszcze większą ochotę na wypróbowanie produkcji.

Wspomniane małżeństwo już od 6 lat tworzy różne gry, wyróżniające się swoją oprawą graficzną. Ciekawe jest to, że starają się robić wszystko razem: od malowania, animacji, pisania scenariusza i tworzenia muzyki, po programowanie i wydawanie swoich tytułów. Projekt taki jak ten, nie miał jednak nigdy wcześniej miejsca. Animacja każdej postaci, klatka po klatce, jest haftowana najpierw na materiale, a później przenoszona do cyfrowego świata. Dodatkowo muzyka do gry jest tworzona ręcznie za pomocą tradycyjnych instrumentów. Jeśli coś można określić mianem sformułowania "handmade", to chyba żadna inna produkcja nie odda tego lepiej. Na ten moment nie podano jeszcze daty premiery, jednak po okresach pomiędzy debiutami poprzednich tytułów, można spekulować, że ten trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Do tego czasu możemy dodać go do listy życzeń na Steam.

