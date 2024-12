The Legend of Zelda: Ocarina of Time - jednej z najbardziej cenionych gier w historii stuknęło już 25 lat

Końcówka lat 90. przyniosła mnóstwo tytułów, które pod pewnymi względami nigdy się nie zestarzały. Co więcej, wielu dorosłych graczy wychowało się właśnie na pozycjach z tego okresu. Szczególnym przypadkiem wylęgarni klasyków wydaje się być 1998 rok - zarówno pod kątem jakości, jak i liczby. Starczy wymienić chociażby Resident Evil 2, Half-Life, Thief: The Dark Project, Baldur's Gate, Metal Gear Solid, Fallout 2 czy oczywiście legendarną Zeldę.

Mija już 25 lat, odkąd The Legend of Zelda: Ocarina of Time zawojowało rynek, stając się jedną z najlepiej ocenianych gier w branży.

Ledwie kilka dni temu ćwierćwiecze stuknęło wymienianej we wstępie pierwszej odsłonie Half-Life'a, a już trzeba zwrócić uwagę na inny wybitny tytuł sprzed lat. Choć jego specyfika jest zupełnie inna, tak samo jak gra Valve przetarł szlaki nie tylko w swoim gatunku, ale miał gigantyczny wpływ na cały przemysł. Dziś może otwarty świat, mechaniki z nim związane i swoboda rozgrywki nie robią na nas wrażenia - zwłaszcza w dobie Skyrimów, GTA, czy innych Red Dead Redemption - ale trudno wyobrazić sobie dzisiejszy rynek bez Ocarina of Time.

W grze wcielamy się oczywiście w Linka, którego zadaniem jest odnalezienie trzech Kamieni Dusz, kluczowych do ochrony pewnego wielkiego źródła mocy. Dotarcie do poszczególnych celów podróży jest niezwykle utrudnione, jako że klątwę nań rzucił pewien niezwykle potężny czarnoksiężnik. Tym samym przyjdzie nam podróżować po różnej maści krainach, gdzie będziemy walczyć z przeciwnikami, rozwiązywać zagadki i wyszukiwać specjalnych przedmiotów pozwalających na przemieszczanie się w dalsze części lokacji. Warto zaznaczyć, że The Legend of Zelda: Ocarina of Time do dziś plasuje się na szczycie najlepiej ocenionych gier na Metacriticu.

