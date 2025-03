The Legend of Zelda - produkcja trafi na ekrany kin. Nintendo ogłasza oficjalne rozpoczęcie prac nad filmem

W ofercie gier od Nintendo najbardziej znane są dwie serie: Mario oraz The Legend of Zelda. Pierwsza jest istnym fenomenem na rynku i cały czas cieszy się sporą popularnością (ostatnia odsłona Super Mario Bros. Wonder już sprzedała się w liczbie 4,3 mln kopii) - doczekała się też swojej ekranizacji. Nie pozostało więc nic innego, jak zrobić to samo z drugą ze wspomnianych serii. Nintendo oficjalnie ogłosiło, że prace nad filmem się rozpoczęły i zdradziło nieco szczegółów na temat produkcji.

Adaptacja filmowa popularnej serii gier The Legend of Zelda została właśnie ogłoszona przez Nintendo. Co ciekawe, w całym procesie powstawania ekranizacji weźmie udział także Sony Pictures Entertainment.

Tak naprawdę kroki podjęte przez Nintendo można było dość łatwo przewidzieć. Ekranizacja Super Mario Bros. Film osiągnęła spory sukces, albowiem przychód z biletów wyniósł niemalże 1,4 mld dolarów (przy budżecie wynoszącym 100 mln dolarów). Napędziło to także sprzedaż gier Nintendo i konsoli Nintendo Switch. Natomiast nadchodzący tytuł The Legend of Zelda ma szansę podzielić ten los. Za jego produkcję będzie odpowiadał Shigeru Miyamoto (Dyrektor i producent gier w Nintendo, miał swój wkład we wspomnianą adaptację filmową z serii Mario) oraz Avi Arad, który jest znanym producentem z takich filmów jak: Spider-Man Uniwersum, Venom 2: Carnage, czy też serii Iron Man.

Natomiast reżyserem filmu ma być Wes Ball - odpowiada on za serię Więzień Labiryntu. Warto zaznaczyć, że nie będziemy mieli do czynienia z animacją, ale z pełnoprawną produkcją z udziałem prawdziwych aktorów. Film zostanie sfinansowany przez Nintendo oraz Sony Pictures Entertainment, aczkolwiek Big N zaznacza, że ich wkład będzie wynosił więcej niż 50%. Dystrybucja filmu w kinach odbędzie się więc pod szyldem Sony. O samej fabule nie wiemy tak naprawdę nic, jednak mając na uwadze Super Mario Bros. Film można założyć, że produkcja okaże się równie udana. Daty premiery, a nie też dalszych szczegółów na ten moment nie znamy, więc przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na więcej informacji.

Źródło: Nintendo