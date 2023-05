The Legend of Zelda: Ocarina Of Time - remake tworzony przez fana serii na silniku Unreal Engine 5 prezentuje się naprawdę świetnie

Czasami bardzo ubolewamy nad tym, że uwielbiane przez nas serie gier zdążyły się już na tyle zestarzeć, że oprawa graficzna nie należy do najprzyjemniejszych. Często producent zapomina o swoich dawnych tytułach i skupia się bardziej na tworzeniu czegoś nowego. Na całe szczęście istnieją zagorzali fani gier, którzy gotowi są stworzyć grę od nowa, aby tylko znowu nabrała swojego pierwotnego blasku. Tytułowa odsłona Zeldy, tworzona jest właśnie na silniku Unreal Engine 5.2.

Fan serii The Legend of Zelda jest w trakcie odświeżania odsłony Ocarina of Time, używając do tego celu najnowszego silnika Unreal Engine 5.2. Efekty, które udało się osiągnąć, już na ten moment są naprawdę niezłe.

The Legend of Zelda: Ocarina Of Time pierwotnie została wydana na konsolę Nintendo 64 pod koniec 1998 roku. Jej odbiór był bardzo pozytywny i do dziś cieszy się naprawdę wielkim uznaniem, co może poświadczać wynik na stronie Metacritic wynoszący 99%. Po tylu latach warstwa wizualna zaczęła jednak coraz bardziej odbiegać od współczesnych standardów i na ten moment nie wygląda już zbyt dobrze. Z odsieczą dla wszystkich, którzy chcieliby znowu zagrać w tę odsłonę, ale oprawa graficzna jest dla nich zbyt odpychająca, przyszedł użytkownik serwisu YouTube CryZENx. Na swoich koncie ma już trochę projektów, jednak jego głównym jest właśnie Ocarina of Time. Podzielił się on właśnie kolejnymi efektami swojej pracy, która trzeba przyznać, wygląda całkiem zacnie.

W najnowszej aktualizacji widzimy poprawione modele różnych postaci z rasy Kokiri, a także wielkiego drzewa Deku. Dostajemy również możliwość zagrania mniejszą wróżką (Fairy). Wzbogacone zostały dialogi oraz cały gameplay. Największe wrażenie robi tu oświetlenie, które dodaje całej produkcji drugiego życia. Nie jest to jeszcze ukończona produkcja, ale na tej fazie rozwoju potrafi zrobić wrażenie. Sami możemy to ocenić, oglądając zamieszczony poniżej materiał wideo. Jednak żeby zagrać w demo produkcji, musimy wesprzeć pracę autora na platformie crowdfundingowej Patreon. Jest to dość zrozumiałe, ponieważ musi on poświęcić sporo swojego wolnego czasu na tworzenie i udoskonalanie produkcji. Jeśli jesteśmy zainteresowani, wszystkie linki znajdziemy w opisie filmu.

