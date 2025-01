The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX HD - natywny pecetowy port nie przypadł do gustu Nintendo. Gra nie jest już dostępna

Firma Nintendo kojarzona jest przede wszystkim z kultowych serii gier takich jak Mario, czy The Legend od Zelda. Natomiast marka jest równie znana z dość surowego podejścia do kwestii praw autorskich swoich gier - i to nawet w przypadku, gdy jakiś fan serii umożliwi rozgrywkę w starszą produkcję, która ma na karku już trzy dekady. Właśnie z taką sytuacją spotkał się kolejny użytkownik, który "przeniósł" tytułową grę z konsoli Nintendo Game Boy Color na PC.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX HD to pecetowy port oryginalnej wersji gry stworzonej na konsolę Nintendo Game Boy Color. Dostępny był do pobrania za darmo, jednak Nintendo szybko dało znać o tym, że nie toleruje takich działań.

Tak naprawdę odsłona The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX sama w sobie jest portem gry z konsoli Nintendo Game Boy na edycję "Color". Pewien użytkownik postanowił, że umożliwi natywną rozgrywkę w tę produkcję na komputerach osobistych z systemem Windows. Projekt został w całości ukończony i udostępniony za darmo na platformie itch.io. Dzięki temu fani tej kultowej odsłony mogli na nowo zagrać w nią na większych ekranach (co ciekawe, również na ultrapanoramicznych) i to dodatkowo z ulepszoną grafiką. Niestety radość z całego przedsięwzięcia nie trwała zbyt długo, ponieważ w bardzo krótkim czasie po debiucie materiał został usunięty. Oczywiście w tej i podobnych sytuacjach chodzi o naruszenie praw autorskich.

Samo działanie ze strony Nintendo nie jest żadnym zaskoczeniem, wszak w wielu podobnych przypadkach firma postępowała w taki sam sposób. Big N od lat walczy o to, aby ich gry nie były dostępne na innych platformach. Rzecz jasna z różnym skutkiem, gdyż aktualnie gracze mają możliwość rozgrywania tytułów z konsol Nintendo Wii, GameCube, czy też Switch na innych urządzeniach. W sieci pojawiło się już sporo materiałów wideo, które ukazują efekty pracy nad pecetową edycją The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX HD. Poniżej możemy zobaczyć zwiastun i rozgrywkę z tej niedostępnej już produkcji.

Źródło: WCCFTech, Itch