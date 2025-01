Walki z piratami gier Nintendo ciąg dalszy - po przeszło 3 latach piracka społeczność na Reddicie została w końcu zbanowana

W popularnym serwisie Reddit istnieją podstrony tzw. subreddity, które skupiają wokół siebie społeczność użytkowników w danej tematyce. Spora część z nich jest całkiem przydatna, z kolei inne są wylęgarnią nielegalnych treści. W kwestii tych drugich znajdziemy sporo grup, które skupiają się wokół jednego tematu - piractwa. Jedna z nich, licząca sobie ponad 70 tys. osób - r/NewYuzuPiracy - została w końcu zbanowana. Jednak mamy do czynienia z hydrą, więc "głowa" już odrosła.

Podstrona na Reddicie r/NewYuzuPiracy skupiająca wokół siebie społeczność piratów gier od Big N, po kilku latach "działalności" została w końcu usunięta. Krok w dobrą stronę, który niestety nie zda się na zbyt wiele.

W ostatnim czasie omawiana podstrona zajmowała się głównie treściami związanymi z nową grą od Nintendo - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Społeczność rozrastała się szybciej niż kiedykolwiek, ponieważ dla wielu piratów nowa Zelda była łakomym kąskiem. Rzecz jasna na grupie mogliśmy znaleźć dużo więcej materiałów oraz porad, jak obejść zabezpieczenia i cieszyć się darmowymi grami na konsoli Nintendo Switch i nie tylko. Dość dziwne, że właściciel serwisu postanowił dokonać radykalnych kroków dopiero po tak długim czasie, a już tym bardziej mając na względzie jawną nazwę podstrony... Co jednak ciekawe r/NewYuzuPiracy jest kolejną odsłoną pierwotnej podstrony r/YuzuPiracy, która została zbanowana 21 kwietnia 2020 roku. Długo nie trzeba było czekać, ponieważ już 10 czerwca tego samego roku piraci ruszyli z nową podstroną. Samo usunięcie społeczności nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Jak będzie tym razem?

Pytanie jest tak naprawdę całkowicie retoryczne. Na tym samym portalu, na którym grupa przestała istnieć, możemy przeczytać słowa: "Spodziewaliśmy się tego. Nie wiedzieliśmy tylko, kiedy to nastąpi". Utworzona więc została kolejna podstrona, na którą zapraszani są wszyscy chętni (oczywiście nie zostanie podana tu jej nazwa). Co więcej, użytkownicy wiedzą, że "piractwo nigdy nie zostanie zatrzymane", więc tworzone są kolejne miejsca, do których każdy ma dogodny dostęp (nie tylko obrębie tytułowego serwisu). Same działania Reddita są dość opóźnione, choć można się domyślić, dlaczego sprawy nabrały tempa dopiero teraz. Zapewne kolejne podstrony będą swobodnie funkcjonować do kolejnej blokady i tak w kółko. Jest to niestety walka z wiatrakami, którą niemal nie sposób wygrać.

Źródło: Reddit, PC Gamer