Test smartfona ASUS Zenfone 12 Ultra - Snapdragon 8 Elite na jednym pokładzie z gniazdem mini-jack 3,5 mm

Pod koniec zeszłego roku zadebiutowały arcyciekawe smartfony ASUS-a oparte na nowym Snapdragonie 8 Elite. Stworzone z myślą o zapalonych graczach modele ROG Phone 9 i ROG Phone 9 Pro pod wieloma względami okazały się po prostu wyjątkowe, i to nie tylko z powodu mocarnej specyfikacji i ogromnych pokładów wydajności, ale również ciekawego designu czy kilku oryginalnych funkcji niedostępnych w innych urządzeniach. Szkoda tylko, że smartfony te raczej z miejsca odrzuciił zwykłych użytkowników wymagających po prostu uniwersalnego, porządnego urządzenia. W końcu mało kto zrobi użytek z podświetlenia LED na tyle obudowy, gamingowej nakładki systemowej czy dodatkowego złącza USB-C... Na całe szczęście ASUS nie zamierza ograniczać swojej mobilnej oferty wyłącznie do ROG-ów. Na rynek trafia właśnie kolejny Zenfone, który powinien być w sam raz dla zwykłego Kowalskiego nie uznającego zbyt wielu kompromisów.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Chyba zgodzicie się z tezą, że jeszcze kilka lat temu flagowce od ASUS-a stanowiły niezwykle ciekawą alternatywę dla smartfonów od najpopularniejszych producentów. Modele Zenfone 8, Zenfone 9 czy Zenfone 10 wyróżniały się przede wszystkim całkiem niewielkimi wymiarami, dzięki czemu były pierwszym wyborem dla wielu osób, które wbrew trendom wolały bezproblemowo obsługiwać smartfona jedną dłonią. W zeszłym roku tajwańska firma zmieniła jednak strategię. Model Zenfone 11 Ultra okazał się zaledwie cywilną formą poprzedniego ROG Phone'a, a zatem można było już zapomnieć o stosunkowo małym ekranie, przez co cały smartfon stracił nieco na swojej oryginalności. Mimo to wydaje się, że ASUS-owi w niczym to nie przeszkadza ten stan rzeczy, bowiem debiutujący właśnie nowy Zenfone znów prezentuje się niczym ROG Phone w bardziej stonowanej obudowie. Sprawdźmy zatem, czy nowa "dwunastka" z dopiskiem Ultra ma jakąś szansę na sukces.

ASUS Zenfone 12 Ultra trafia na polski rynek w cenie sugerowanej 4899 zł. Kosztuje więc sporo, ale w zamian oferuje topowe komponenty i kilka ciekawych funkcji AI.

ASUS Zenfone 12 Ultra wyposażony jest w szereg najwydajniejszych komponentów na rynku. Na pokładzie mamy topowego Snapdragona 8 Elite, 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci UFS 4.0. Producent postarał się także o ekran AMOLED LTPO o szczytowej częstotliwości odświeżania 144 Hz, baterię o pojemności 5500 mAh z obsługą ładowania 65 W i ładowania indukcyjnego czy dobrze już nam znany zestaw aparatów fotograficznych z ROG Phone'a 9 Pro. Pewnie wydaje się Wam, że mamy do czynienia z najnudniejszym flagowcem na rynku, jednak nowy Zenfone ma coś, czego brakuje dziś wielu smartfonom. Na dolnej ramce znajdziemy bowiem mini-jacka 3,5 mm, czyli port, który mimo upływu lat jest mile widziany przez wielu użytkowników.

ASUS Zenfone 12 Ultra ASUS ROG Phone 9 Samsung Galaxy S25+ Platforma mobilna Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Procesor graficzny Adreno 830 Adreno 830 Adreno 830 System operacyjny Android 15 z ZenUI Android 15 z ROG UI Android 15 z OneUI Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM + 2x eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 + USB 2.0 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,78" AMOLED 144 Hz 6,78" AMOLED 185 Hz 6,7" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 px 2400 x 1080 px 3120 x 1440 px Kamera przednia 32 MP 32 MP 12 MP Kamera tylna 50 + 13 + 32 MP 50 + 13 + 5 MP 50 + 10 + 12 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP68 Akumulator 5500 mAh 5800 mAh 4900 mAh Ładowanie 65 W + Qi 15 W 65 W + Qi 15 W 45 W + Qi 15 W Wymiary obudowy 163,8 x 77 x 8,9 mm 163,8 x 76,8 x 8,9 mm 158,4 x 75,8 x 7,3 mm Waga urządzenia 220 g 227 g 190 g Cena 16+512 GB - 4899 zł 12+512 GB - od ok. 4900 zł 12+256 GB - od ok. 5000 zł

ASUS Zenfone 12 Ultra trafia na polski rynek w jednej wersji pamięciowej (16+512 GB) w cenie sugerowanej 4899 zł. Przyznacie jednak, że jak na tak wysoką cenę urządzenie prezentuje się... dosyć nudno. Aż za nudno! Na ratunek przychodzą tu jednak nowości, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Jak się okazuje, na pokładzie smartfona znajdziemy masę nowych funkcji AI. Producent postarał się o programowe tłumaczenie rozmów, transkrypcję czy podsumowywanie artykułów. Jak więc widać, rewolucji tu nie ma - ASUS postanowił po prostu dogonić konkurencję. Ale czy Zenfone 12 Ultra jest smartfonem godnym polecenia? Dowiecie się tego z kolejnych stron niniejszego artykułu. Zapraszamy do lektury!