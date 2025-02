ASUS Zenfone 10 – Smartfon, który przyciąga wszechstronnością. Mimo nieznacznych różnic, znacznie bardziej niż Zenfone 9

Seria smartfonów ASUS Zenfone to jedna z niewielu, która w zalewie wszelakich "patelni" zachowała względnie niewielkie gabaryty. Dla wielu osób to nieoceniona zaleta. Są to ponadto urządzenia wyposażone rokrocznie we flagowe komponenty, ale nie ma co ukrywać - Zenfony jak dotąd nieprzesadnie "stały" fotografią. W zasadzie tylko ta kwestia sprawiła, że Zenfone 9 nie stał się moim prywatnym smartfonem. Czy debiutujący właśnie ASUS Zenfone 10 ma szansę się zrekompensować i zaoferuje nareszcie filmy oraz zdjęcia na miarę flagowca przez duże F? Na te oraz inne pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszej recenzji. Toteż... zapraszam!

Autor: Ewelina Stój

ASUS Zenfone 10 to produkt z wyższej półki, który możemy nabyć w cenie od 3799 zł, a więc w kwocie tej samej, co model ubiegłoroczny na premierę. Jak wiemy, flagowce potrafią dziś kosztować nawet i 6 tys. zł, stąd możemy się spodziewać, iż ASUS poszedł w przypadku Zenfone'a 10 na pewne ustępstwa. O tym jednak później, a teraz sprawdźmy raczej, czym kusi nas do zakupu producent tejże konstrukcji. Materiały reklamowe wskazują m.in. na wspomniane już kompaktowe wymiary, idące w parze z lekkością (172 g), na 6-osiowy gimbal w wersji 2.0, na adaptywny EIS, pełną wodoszczelność, czy niemal 13% wydajniejszą (od Zenka 9) baterię. W porównaniu z poprzednią generacją mamy też wyższą częstotliwość odświeżania ekranu, ulepszony aparat frontowy i ultraszerokokątny, ładowanie bezprzewodowe oraz upgrade do pamięci LPDDR5X / UFS 4.0. Słowem - kolejny smartfon, który przechodzi raczej lekką ewolucję, niż rewolucję. Ale zaraz zaraz... Czy aparat główny nie przeszedł więc żadnego "liftingu"? Ano przeszedł: w kwestii oprogramowania, AI oraz gimbala. Niebawem sprawdzimy, czy to wystarczy.

ASUS Zenfone 10 to jeden z tańszych flagowców. Ten względnie niewielki smartfon można wszak nabyć w kwocie od 3799 zł. Względem poprzedniej generacji nie uświadczymy tu szczególnie dużych zmian, jednak ostatnimi czasy jest to znamienne dla wszystkich chyba urządzeń mobilnych.

W specyfikacji smartfona natkniemy się ponadto na takie elementy jak DualSIM (eSIMu niestety brak), USB-C w wersji 3.0 (a więc z transferem do 625 MB/s) czy dwa głośniki stereo zoptymalizowane przez markę DIRAC. Odnajdziemy tu też wsparcie ze strony DIRAC Virtuo - technologii brzmienia przestrzennego, z której skorzystamy zarówno poprzez złącze 3,5 mm jack, jak i przez słuchawki bezprzewodowe (np. popularne TWS-y). Mamy też obietnicę aktualizacji do Androida 15 oraz 4 lata aktualizacji zabezpieczeń. Taka, a nie inna specyfikacja oraz cena smartfona (a także jego wielkość) sprawia, że zawalczy on o klienta z modelami takimi jak chociażby Xiaomi 13 czy Sony Xperia 1 V. Warto jednak zauważyć, że Zenfone 10 tak czy siak wciąż pozostaje najmniejszym z dostępnych obecnie flagowców na Androidzie na rynku. Ba, jest mniejszy o kilka milimetrów (ale zawsze) nawet od swojego poprzednika.

ASUS Zenfone 10 Xiaomi 13 Sony Xperia 1 V Procesor Snapdragon 8 Gen 2 Procesor graficzny Adreno 740 System Android 13 Pamięć RAM 8 / 16 GB LPDDR5X 8 / 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5 Pamięć na dane 128 / 256 / 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 4.0 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie tak, do 1 TB DualSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM Łączność 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC, USB-C 3.0 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC, IrDA, USB-C 2.0 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 Ekran 5,9", AMOLED, 1080 x 2400 px, 144 Hz 6,36", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,5", OLED, 3840 x 1644 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 13 MP 50 + 12 + 10 MP 48 + 12 + 12 MP Kamera przednia 32 MP 32 MP 12 MP Klasa odporności IP68 Akumulator 4300 mAh, 30 W, 15 W Qi 4500 mAh, 67 W, 50 W Qi 5000 mAh, 30 W, Qi Wymiary i waga 147 x 68 x 9 mm, 172 g 153 x 72 x 8 mm, 189 g 165 x 71 x 8,3 mm, 187 g Premierowa cena 8/128 GB - 3799 zł

8/256 GB - 3999 zł

16/512 GB - 4499 zł 8/256 GB – 4799 zł 12/256 GB - 6499 zł

No dobrze, najważniejsze elementy specyfikacji już za nami, jak jednak z pewnością wiecie, suche dane techniczne niemal nigdy nie wystarczają, aby określić, czy urządzenie pokroju smartfona rzeczywiście warte jest zainteresowania, a zwłaszcza — jak ma się ono do konkurencji. Dlatego też nie przedłużając bardziej niż to potrzebne, rzućmy jeszcze okiem na powyższą tabelę ze specyfikacją naszego testowego egzemplarza w towarzystwie wspomnianych rywali i przejdźmy już do kluczowych elementów recenzji na następnych stronach. Recenzję zaczniemy klasycznie od sekcji opisującej wygląd oraz wyposażenie smartfona, by następnie zagłębić się w kolejne kwestie takie jak jakość wyświetlacza, wydajność, kultura pracy czy możliwości fotograficzne.