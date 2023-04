ASUS ROG Phone 7 i ROG Phone 7 Ultimate - premiera wydajnych, gamingowych smartfonów z dedykowanym chłodzeniem

Właśnie zadebiutował chyba najbardziej gamingowy smartfon na rynku, a właściwie to kolejna jego generacja. Mowa oczywiście o serii ASUS ROG Phone, której najnowszymi przedstawicielami jest model 7 oraz 7 Ultimate. Urządzenia to flagowce pełną gębą, jako że wyposażono je w układ Snapdragon 8 Gen 2 oraz w pamięć RAM o konkretnej pojemności (12 i 16 GB do wyboru). Wraz z telefonami debiutuje też nowy AeroActive Cooler 7, który w przedsprzedaży dorzucany jest do ROG Phone'a 7 Ultimate za 1 zł (później w cenie 549 zł).

Oprócz flagowego procesora firmy Qualcomm możemy spodziewać się także zaawansowanego systemu chłodzenia o nazwie GameCool 7. Jak sugeruje producent, na system ów składa się nowa konstrukcja komory parowej o szybkim obiegu, która zwiększa wydajność rozpraszania ciepła nawet o 168%, pozwalając urządzeniom na uruchamianie gier z maksymalną wydajnością przy zachowaniu niskiej temperatury. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to mamy tu 165-hercową jednostkę AMOLED od Samsunga, która cechuje się wyższą jasnością maksymalną niż w generacji poprzedniej (teraz do 1500 nitów). Jak na urządzenie gamingowe przystało, otrzymamy też częstotliwość próbkowania dotyku na konkurencyjnym poziomie 720 Hz.

Pierwszy od lewej ASUS ROG Phone 7, w środku ASUS ROG Phone 7 Ultimate

ASUS ROG Phone 7 ASUS ROG Phone 7 Ultimate Ekran 6,78", AMOLED, 2448 x 1080, HDR10+, 165Hz Procesor Snapdragon 8 Gen 2 Układ graficzny Adreno 740 Pamięć RAM 12 / 16 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X Pamięć na dane 256 / 512 GB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 System Android 13 Kamera tylna 50 MP (Sony IMX776) + 12 MP (ultraszer.) + 5 MP (makro) Format nagrywania max 4K@60, 8K@30 Kamera przednia 32 MP Akumulator 6000 mAh, 65 W Klasa odporności IP54 + Cornning Gorilla Glass Victus Łączność 5G, WiFi 6E, BT 5.3, NFC, USB-C 3.1 Wymiary i waga 173 x 77 x 10 mm, 239 g Wersje kolorystyczne biały, czarny biały Premierowe ceny 12+256 GB - 4999 zł

16+512 GB - 5899 zł 16+512 GB - 6799 zł

Po raz kolejny nie może zabraknąć haptycznych przycisków AirTrigger, które skonfigurujemy w dedykowanej aplikacji mobilnej. Co ważne, w modelu ASUS ROG Phone 7 Ultimate zastosowano wyświetlacz również w tyłu urządzenia (gadżeciarski ekran ROG Vision), zaś system chłodzenia GameCool 7 został tu wzbogacony o rozwiązanie AeroActive Portal. Jest to dodatkowy wlot powietrza, który aktywuje się automatycznie po podłączeniu coolera AeroActive. Pozwala skierować stały strumień chłodnego powietrza z coolera na ożebrowanie komory parowej - zabieg ten ma za zadanie skutecznie rozproszać ciepło generowane przez SoC, ma też podnieść wydajność termiczną smartfona o 20%.

Kolejne rozwiązanie dla graczy (ale nie tylko) to system audio, który składa się z dwóch przednich głośników o wymiarach 12 x 16 mm, oferujących o 50% większą efektywną głośność niż w poprzedniej generacji. Co więcej, są one wspomagane przez subwoofer o wymiarach 13 x 38 mm. Jego zastosowanie miało pozwolić na zwiększenie głośności basów o 77%, zapewniając tym samym bezkonkurencyjny dźwięk 2.1 w grach lub filmach (warto nadmienić, że już w ROG Phone 6 dźwięk nie miał sobie równych). Jakby tego było mało, strona audio została przygotowana we współpracy z marką Dirac. Firma dołożyła też swoje pięć groszy do brzmienia po przewodzie. Smartfona wyposażono wszak w 3,5-mm złącze audio, które oferuje kinowe brzmienie przestrzenne Dirac Virtuo For Headphone.

Źródło: ASUS