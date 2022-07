ASUS ROG Phone 6 oraz 6 Pro – smartfony dla graczy z układem Snapdragon 8+ Gen 1. Nietuzinkowe flagowce

Ostatnie dni pełne były premier nowych smartfonów, jednak nie było wśród nich urządzenia tak mocno nastawionego na mobilne granie. Mowa o debiutującej właśnie serii ASUS ROG Phone 6. Jak słusznie podawano w przedpremierowych przeciekach, ROG Phonne 6 pracuje w oparciu o topowy układ Snapdragon 8+ Gen 1, który sparowano z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej. Za chłodzenie tych podzespołów odpowie zaś udoskonalony system GameCool 6, o którym więcej już poniżej.

Premiera smartfonów ASUS ROG Phone 6 oraz 6 Pro już za nami. Tajwańczycy zaprezentowali nietuzinkowe stylistycznie, wydajne urządzenia, które wspierane będą opcjonalnymi gadżetami dla graczy.

Zacznijmy może od cen i dostępności smartfonów. Przede wszystkim model ASUS ROG Phone 6 Pro nie będzie dostępny w naszym kraju. ASUS ROG Phone 6 już owszem i to w dwóch wersjach pamięciowych. Model wyposażony w 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane wyceniono na 4999 zł, podczas gdy wersja 16 + 512 GB to już wydatek rzędu 5499 zł. Ceny wysokie, owszem, ale nie odbiegają jakoś szczególnie od innych flagowych rozwiązań. ASUS ROG Phone 6 może się jednak okazać się rozwiązaniem o tyle konkurencyjnym, że towarzyszy mu zestaw akcesoriów, w tym moduł chłodzący AeroActive Cooler 6 (449 zł) oraz gamepad ROG Kunai 3 (599 zł). Co ciekawe, w ramach przedsprzedaży do 7 sierpnia, można dostać AeroActive Cooler 6 za 1 zł.

ASUS ROG Phone 6, moduł AeroActive Cooler 6 oraz kontroler ROG Kunai 3

Konkurencyjność flagowca nie kończy się jednak na akcesoriach. ASUS ROG Phone 6 to wszak pierwszy smartfon z układem Snapdragon 8+ Gen 1, oferujący dodatkowo akumulator o sporej pojemności (6000 mAh), samsungowy ekran AMOLED HDR10+ o odświeżaniu 165 Hz (i próbkowaniu 720 Hz) czy wreszcie wspomniane już chłodzenie procesora, na które składa się o 30% większa niż w poprzedniej generacji komora parowa oraz o 85% większe grafitowe podkładki termiczne. Graczom powinien spodobać się także zastosowany tu system audio, na który składają się dwa głośniki stereo, które to emitują dźwięk wprost na użytkownika. Nie zapomniano także o złączu 3,5 mm mini jack, czy wreszcie dopakowano smartfon takimi rozwiązaniami jak dźwięk przestrzenny Dirac Virtuo oraz Snapdragon Sound, gwarantujące możliwie niskie opóźnienia w przesyle dźwięku.

Smartfon, choć nie jest reklamowany jako "bestia fotograficzna", a raczej "bestia gamingowa", to otrzymał system trzech nieźle zapowiadających się aparatów, w tym aparat główny z obiektywem szerokokątnym Sony IMX766 50 MP. Oferuje on m.in. przetwarzanie obrazu HDR. Pozostałe moduły fotograficzne to już obiektyw ultraszerokokątny oraz obiektyw do zdjęć makro. Na froncie znajdziemy zaś aparat o rozdzielczości 12 MP, który zaoferuje m.in. wykonywanie grupowych zdjęć typu selfie. Pozostałe kluczowe informacje na temat urządzeń ASUS ROG Phone 6 oraz 6 Pro (ekran, moc ładowania itp. znajdziecie już poniżej, w czytelnej tabeli.

ASUS ROG Phone 6 ASUS ROG Phone 6 Pro Ekran 6,78", AMOLED, 2448 x 1080, HDR10+, 165Hz Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 Układ graficzny Adreno 730 Pamięć RAM 12 / 16 GB LPDDR5 18 GB LPDDR5 Pamięć na dane 256 / 512 GB UFS 3.1 512 GB UFS 3.1 System, nakładka Android 12, ROG UI & Zen UI Kamera tylna 50 MP, f/1.9, 1/1.56", 1 µm, HDR (główny)

13 MP, f/2.2 (ultraszeroki)

5 MP (makro) Format nagrywania max 4K@60, 8K@30 Kamera przednia 12 MP, HDR (szeroki kąt) Akumulator 6000 mAh, 65 W Klasa odporności IPX4 + Cornning Gorilla Glass Victus Łączność 5G, WiFi 6E, BT 5.2, NFC Wymiary i waga 173 x 77 x 10 mm, 239 g Wersje kolorystyczne biały, czarny biały

ASUS ROG Phone 6

ASUS ROG Phone 6 Pro

Źródło: ASUS