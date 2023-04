Xiaomi 13 Ultra - wszystko, co już wiadomo na temat kolejnego flagowca chińskiego producenta. Są też rendery

Pomimo że oficjalna premiera następcy flagowego Xiaomi 12S Ultra jeszcze się nie odbyła, zdążyliśmy już poznać jej przybliżoną datę oraz kwotę, jaką przyjdzie nam zapłacić za topowy smartfon producenta. Znamy również częściową specyfikację oraz wygląd Xiaomi 13 Ultra. Za ujawnienie designu smartfona, w tym także jego renderów na wideo, odpowiada znany już nam użytkownik Twittera @OnLeaks, który tym razem współpracował wraz ze @Smartprix.

Premiera Xiaomi 13 Ultra odbędzie się lada moment. Na temat flagowego urządzenia producenta wiemy już całkiem sporo. Nie tylko w kwestii designu, ale także specyfikacji i ceny.

Pierwszą różnicą, porównując smartfon do swojego poprzednika, jest fakt, że tym razem zadebiutuje on oficjalnie w Europie. Sam wygląd urządzenia nie zmienił się jednak zbyt wiele. Na froncie spotkamy się z zakrzywionym AMOLED-owym wyświetlaczem o przekątnej 6,7", rozdzielczości QHD+ oraz odświeżaniu wynoszącym 120 Hz. Aparat przedni został z nim zintegrowany w postaci małego oczka. Po bokach standardowo umieszczono przyciski funkcyjne. Na tyle pokrytym sztuczną skórą ujrzymy ogromną wręcz, okrągłą wyspę aparatów, która tym razem została pozbawiona okalającej ją ramki. Jedyny plus takiego wykonania jest taki, że smartfon nie powinien się chybotać na boki po położeniu go na płaskiej powierzchni. Jeśli chodzi o samą specyfikację, to będziemy mieć tu do czynienia z czterema obiektywami o rozdzielczości 50 MP. Główny obiektyw to 1" Sony IMX989 ze zmienną przysłoną f/1,6 - f/2,4 i ogniskową wynoszącą 23 mm. Pozostałe trzy mają posiadać matrycę Sony IMX858, jednak w różnych konfiguracjach (makro, peryskop, a także szeroki kąt).

Sercem sprzętu będzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, którego ma dopełniać 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej (wersja 8/256 GB nie będzie dostępna w Europie). Akumulator to ogniwo o pojemności 4900 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 90 W (bezprzewodowe 50 W). Za system odpowiadać będzie Android 13 ze znaną już nam nakładką MIUI w wersji 14. Wymiary urządzenia mają wynosić 163,2 x 74,6 x 9,57 mm, nie licząc odstającej wyspy aparatów (6,04 mm wysokości). Prawdopodobna data premiery to 18 kwietnia tego roku o godzinie 19:00. Smartfon w wersji 12/256 GB ma kosztować 6799 juanów (4230 zł), z kolei 16/512 GB 7499 juanów (4660 zł). Polskie ceny z dużym prawdopodobieństwem będą się jednak plasować dużo wyżej, szczególnie jeśli spojrzymy na poprzednie wyceny producenta na rynku chińskim w porównaniu z ostatecznymi cenami w Europie. Poniżej natomiast wideo przedstawiające render Xiaomi 13 Ultra.

Źródło: GSM Arena