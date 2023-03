Seria Xiaomi 13 - tak dobrych flagowców Xiaomi jeszcze nie miało. Dużą tego zasługą są aparaty sygnowane logiem Leica

Seria smartfonów Xiaomi 13 (a więc Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro) zadebiutowała pod koniec lutego tego roku. Od tego czasu — zarówno z naszej recenzji, jak i z opinii użytkowników — wywnioskować można jedno: to najlepsze flagowce, jakie Xiaomi kiedykolwiek miało. Pod względem samej tylko poprzedniej generacji nowe modele zyskały pełną wodoszczelność (IP68), szybszą pamięć masową i operacyjną (UFS 4.0, LPDDR5X), płynniejsze ekrany (120 Hz) czy w końcu większy akumulator (mowa o wersji Pro). Nie można zapomnieć także o ulepszonych pod każdym względem jednostkach fotograficznych, sygnowanych dodatkowo marką Leica. O tym, co też można "wycisnąć" z Xiaomi 13 dowiecie się z niniejszego materiału.

Zgodnie z wynikami naszych redakcyjnych testów, smartfon Xiaomi 13 okazał się być niepozornym mistrzem wydajności, który względem poprzedniej generacji cechuje się wyraźnym progresem na każdej płaszczyźnie. Ma m.in. dużo bardziej modny design (płaskie, wygodne w użytkowaniu ramki), zauważalnie podskoczyła też wydajność procesora oraz akumulatora. To także smartfon bez problemów z przegrzewaniem się oraz niepożądanym zjawiskiem throttlingu. Mamy też opcję szybkiego ładowania bezprzewodowego oraz błyskawicznie działające, niezawodne odblokowywanie urządzenia za pomocą biometrii (skan twarzy / linii papilarnych). Jakby tego było mało, w przypadku serii Xiaomi 13 producent gwarantuje też aż trzy duże aktualizacje Androida oraz aż do pięciu lat aktualizacji zabezpieczeń.

Seria Xiaomi 13 to najlepsze flagowce producenta, jakie kiedykolwiek powstały. Jest to zasługa m.in. ulepszonych pod każdym względem jednostek fotograficznych, sygnowanych dodatkowo marką Leica.

Zacznijmy jednak od rzeczy najważniejszych, a więc od szybkiego przypomnienia chociażby najważniejszych punktów specyfikacji. I tak zarówno Xiaomi 13, jak i Xiaomi 13 Pro wykorzystują flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sparowany z 8 lub 12 GB pamięci RAM (odpowiednio dla Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro). To, co różni od siebie oba modele to m.in. pojemność i szybkość ładownia akumulatora, a także wielkość i rozdzielczość wyświetlaczy. Jeśli chodzi o wygląd smartfonów, to są one bardzo podobne, choć model Pro jest nieco większy, więcej też waży. Ponadto model bez dopisku Pro otrzymał ramki płaskie, a model z dopiskiem Pro — zakrzywiony, designerski ekran i plecki. Xiaomi 13 dostępny jest w czarnej oraz zielonej wersji kolorystycznej, zaś model z dopiskiem Pro jedynie w wersji czarnej.

Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Procesor Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Procesor graficzny Adreno 740 System, nakładka Android 13, MIUI 14 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć na dane 256 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie DualSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC, IrDA, USB-C 2.0 Ekran 6,36", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,73", AMOLED, 3200 x 1440 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 12 + 10 MP 50 + 50 + 50 MP Kamera przednia 32 MP Klasa odporności IP68 Akumulator 4500 mAh, 67 W, 50 W Qi 4820 mAh, 120 W, 50 W Qi Wymiary i waga 153 x 72 x 8 mm, 189 g 163 x 75 x 8 mm, 229 g Premierowa cena 8 + 256 GB - 4799 zł 12 + 256 GB - 6299 zł

Jak już wspomnieliśmy, nowa seria smartfonów, a właściwie toelementy software'owe i hardware'owe związane z fotografią, przygotowane zostały we współpracy z marką Leica. Smartfon Xiaomi 13 Pro — jak na przystało na dopisek — otrzymał zestaw aparatów dla osób, które nie chadzają na kompromisy. Nie oznacza to jednak, że model Xiaomi 13 cechuje się jakimś tam znów miernym zestawem foto. Mamy tu wszak bardzo sprawny i kompletny pakiet obiektywów od głównego szerokokątnego 50 MP (czujnik Sony IMX800), przez ultraszerokokątny 12 MP, aż po teleobiektyw 10 MP. Aparat główny oferuje zdjęcia o rozdzielczości do 8192 × 6144 px, obiektyw ultraszeroki oferuje kąt 120˚, zaś aparat tele - 3,2-krotny zoom optyczny, który posłuży także do robienia zdjęć typu makro. Xiaomi 13 Pro oferuje ten sam zestaw (szeroki + ultraszeroki + tele), jednak są to już każdorazowo jednostki 50-megapikselowe z flagowym sensorem Sony IMX989 na czele.

Moduł fotograficzny w Xiaomi 13 Aparat przedni 32 MP, f/2.0, 22 mm, 1,4 µm Aparat tylny Aparat 1 50 MP, f/1.8, 23 mm, 1/1.49", 1.0 µm - główny Aparat 2 12 MP, f/2.2, 15 mm, 120˚ - ultraszeroki Aparat 3 10 MP, f/2.0, 75 mm, 3.2x zoom opt. - tele

Moduł fotograficzny w Xiaomi 13 Pro Aparat przedni 32 MP, f/2.0, 22 mm, 1,4 µm Aparat tylny Aparat 1 50 MP, f/1.9, 23 mm, 1/1.0", 1.6 µm - główny Aparat 2 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115˚- ultraszeroki Aparat 3 50 MP, f/2.0, 75 mm, 3.2x zoom opt. - tele

Warto też doprecyzować, że oba urządzenia umożliwiają rejestrowanie obrazu zgodnego ze standardem Dolby Vision, a także obrazu w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Dla najbardziej wymagających znajdzie się nawet nagrywanie w 8K. W słabych warunkach oświetleniowych posłuży nam dostarczający szczegółowych i wiernych kolorystycznie ujęć tryb Ultra Night, a podczas nagrań w ruchu przyda się dwustopniowa, skuteczna stabilizacja wideo. W aplikacji aparatu znajdziemy jeszcze takie funkcje jak Portret (ze zróżnicowanymi efektami tła imitującymi ogniskowe 35, 50, 75 i 90 mm), Panorama, Super Księżyc czy w końcu tryb Pro, który umożliwia zapisywanie zdjęć w formacie RAW DNG. Klasycznie możemy też liczyć na całe zatrzęsienie filtrów (kilka od Leica), HDR, wsparcie SI oraz samowyzwalacz.

Zarówno Xiaomi 13 jak i Xiaomi 13 Pro oferują jeszcze jedną, bardzo istotną funkcję, która pozwala nam wybrać, czy ujęcia mają mocniej oddawać rzeczywistą kolorystykę, czy też ją przyjemnie podbarwiać. W zależności więc od tego, jakie zdjęcia są milsze dla naszych oczu, takim też trybem (Leica Authentic bądź Leica Vibrant Look) możemy się posłużyć. To świetne rozwiązanie, ponieważ nie musimy być już skazani na jedną wyłącznie tonację barwową aparatu. O funkcjach, możliwościach i efektach fotograficznych oferowanych przez smartfony Xiaomi 13 można by jeszcze pisać i pisać. Zgodnie jednak ze starym porzekadłem czasami jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów, dlatego też w niniejszym materiale nie mogło zabraknąć galerii przykładowych zdjęć wykonanych smartfonami Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro:

Materiał powstał we współpracy z marką Xiaomi