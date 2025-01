Starfield cieszy się ogromną popularnością. Ujawniono liczbę równoczesnych graczy na wszystkich platformach

Oficjalna premiera gry Starfield już za nami. Wiele wskazuje na to, że Bethesda może odtrąbić sukces, ponieważ gra cieszy się bardzo dużą popularnością. Choć aktualne statystyki liczby równoczesnych graczy na platformie Steam tak bardzo nie imponują, to przytłaczający odsetek osób sięgnął po grę w ramach usługi Game Pass. Wersja PC-towa usługi kosztuje około 40 zł za miesiąc, co stanowi zaledwie ułamek ceny, którą trzeba zapłacić za cyfrową kopię Starfielda.

Phil Spencer z Microsoftu podzielił się statystykami dotyczącymi liczby równoległych graczy Starfielda na wszystkich platformach. Choć produkcja nie jest idealna, to Bethesda może odtrąbić sukces.

Według danych ujawnionych przez Phila Spencera liczba równoczesnych graczy na wszystkich platformach sięgnęła 1 miliona. Przypomnijmy, że gra została wydana na PC-tach, konsolach Xbox Series X i S oraz w usługach chmurowych. W kontekście tego rezultatu ciekawe są dane obejmujące samego Steama. Według serwisu SteamDB, w ostatniej dobie na platformie firmy Valve równocześnie bawiło się w grze blisko 270 tys. osób. Wynik może wydawać się rozczarowujący, ponieważ bardzo odbiega chociażby od rezultatów, które notowało jeszcze niedawno Baldur’s Gate 3. Trzeba jednak pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, jesteśmy świeżo po właściwej premierze Starfielda, a rekordy są zwykle bite w trakcie weekendów. Po drugie, tym, co nakręciło ogólny wynik Starfielda, jest z pewnością usługa Game Pass.

Niezależnie od steamowych wyników, Bethesda może być zadowolona z ogólnych rezultatów. Choć wyższe zyski przy takiej popularności przyniosłaby zapewne sprzedaż cyfrowych kopii gry, to można zakładać, że Microsoft odpowiednio kompensuje potencjalne straty wynikające z dostępności tytułu w Game Passie. Poza tym wielu graczy w ogóle nie byłoby zainteresowanych Starfieldem, gdyby nie był on dostępny w abonamencie Microsoftu. Warto także odnotować, że gra znajduje się aktualnie na drugim miejscu na liście bestsellerów na Steamie, plasując się za darmowym Counter-Strike: Global Offensive i przed Baldur’s Gate 3. Można mówić zatem o sukcesie i to pomimo poważnych problemów z wymaganiami sprzętowymi, które trapią produkcję Bethesdy.

