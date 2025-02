Starfield - Bethesda wprowadza aktualizację poprawiającą ważne problemy. Pojawił się przydatny mod z dynamiczną pogodą

Gry Bethesdy to zazwyczaj niejednoznaczny temat. Na ogół nawet jeżeli okazują się udanymi produktami ze świetną sprzedażą, raczej mało kto by je określił jako perfekcyjnie. Podobnie było ze Starfieldem. Stosunkowo szybko po piorunującej premierze zaczęto zwracać uwagę na choćby pozostawiającą wiele do życzenia wydajność, mnogość ekranów ładowania i wiele innych mniejszych czy większych bolączek. Twórcy i moderzy starają się jednak pracować nad projektem.

Starfield otrzymał nową porcję usprawnień od zespołu deweloperów, w tym kwestie wydajności oraz regulacji pola widzenia. Co więcej, ostatnio pojawił się mod wprowadzający do gry dynamiczną pogodę.

Bethesda zgodnie z planem weszła mocno w rynek i cieszy się niesłabnącą (a nawet nieco rosnącą) popularnością wśród graczy, toteż Todd Howard może bez obaw dalej prawić o domniemanej next-genowości Starfielda i bezproblemowej wydajności. Niemniej jednak aktualizacje wciąż są wprowadzane, dodając nowe ulepszenia. Update 1.7.36 dodał dość istotną ich pulę, przede wszystkim poprawiając działanie gry na sprzętach obsługujących karty graficzne z serii Intel Arc. Co więcej, patch dodaje suwak pozwalający regulować pole widzenia w grze.

Deweloperzy postarali się także o kilka innych usprawnień tyczących się działania Starfielda na poszczególnych sprzętach, do tego quest Echoes of the Past można wreszcie ukończyć. Nie jest to z pewnością największa z aktualizacji od Bethesdy, ale przynajmniej daje graczom pewne istotne poprawki. Warto przy okazji zwrócić uwagę na scenę moderską. Tym razem dość konkretnie, bo na pewną modyfikację dodającą dynamiczną zmianę pogody. Pozwala to trochę lepiej wczuć się w dane środowisko, no i w zasadzie dołącza do długiej listy elementów, które powinny zostać zaimplementowane przez twórców.

Źródło: WCCFtech, NexusMods