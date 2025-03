Split Fiction - oto nowa gra od Hazelight Studios. To może być kolejny hit na miarę It Takes Two i A Way Out

It Takes Two i A Way Out to w zasadzie idealne gry do kanapowej kooperacji i wielu graczy z pewnością chciałoby, by takich produkcji pojawiało się nieco więcej. Na szczęście twórcy obu wspomnianych przed chwilą tytułów nie zamierzają odchodzić od tej konwencji, o czym przekonaliśmy się podczas gali The Game Awards 2024. Hazelight Studios pokazało właśnie Split Fiction, grę, która opracowywana jest już od jakiegoś czasu. Co o niej wiemy?

Split Fiction ma swoją premierę już 6 marca 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Trailer sugeruje, że fani poprzednich tytułów od Hazelight Studios powinni być zadowoleni.

Split Fiction to - tak jak It Takes Two i A Way Out - kolejna przygodowa gra akcji TPP dla dwóch osób. Główne postacie to Mio oraz Zoe, pisarki, które trafiają do firmy technologicznej specjalizującej się w ożywianiu, a właściwie symulowaniu wymyślonych opowieści. Tyle tylko, że pomysły protagonistek mają być wykradzione, a obie bohaterki zostają uwięzione w światach ze swoich jakże odmiennych opowiadań (science fiction i fantasy). Fabuła ma opowiadać o walce o odzyskanie wolności, co w sumie nie jest akurat wielką nowością, jeśli spojrzymy na poprzednie gry Hazelight Studios.

Jak można się więc domyślić, nie zabraknie zagadek, szybkiej akcji i efektownej oprawy graficznej. Trailer sugeruje, że fani poprzednich tytułów tego studia powinni być zadowoleni. Co najważniejsze, Split Fiction ma swoją premierę już 6 marca 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Jak więc widać, posiadacze konsol poprzedniej generacji będą musieli obejść się smakiem. Gry nie będzie dało się przejść samodzielnie - niezbędna jest druga osoba obok lub po drugiej stronie ekranu (w obu przypadkach wystarczy jedna kopia gry).

Źródło: EA