Elden Ring: Nightreign - wielka niespodzianka na The Game Awards. FromSoftware rozwija swoje uniwersum i stawia na kooperację

W przeciągu ostatnich lat coraz trudniej jest trafić na większą imprezę, na której japoński zespół z Hidetaką Miyazakim u steru nie zostaje przynajmniej wspomniany. Szczególnie tyczy się to kolejnych edycji The Game Awards - co czasem nawet spotyka się z pewnymi kontrowersjami (tegoroczna nominacja do gry roku). Ale na gali pojawił się także zupełnie niespodziewany materiał związany z uniwersum gry, która absolutnie zdominowała rok 2022.

Elden Ring: Nightreign to nadchodząca w 2025 roku samodzielna gra kooperacyjna, w której będziemy toczyć starcia w kilkuosobowych zespołach.

Gry FromSoftware już od ponad dekady wpływają coraz mocniej na branżę - nieważne, czy mówimy o Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, czy najnowszym Elden Ring. Po Shadow of the Erdtree, a nieco wcześniej powrocie Armored Core , wydawało się jednak, że przez długi czas nie ma co się spodziewać jakiejś konkretniejszej zapowiedzi nowego tytułu. Tymczasem o dziwo nie trzeba było długo na to czekać. Inna sprawa, że raczej nikt nie przewidział tego, co pojawiło się zaraz po mocnej zapowiedzi czwartej części Wiedźmina:

Na obecną chwilę naturalnie trudno powiedzieć zbyt wiele o Elden Ring: Nightreign, natomiast na pewno w 2025 roku czeka nas samodzielny tytuł z naciskiem na kooperację w trzyosobowych drużynach. Jak to zwykle bywa w grach Fromów, można się spodziewać jakiegoś poszerzenia istniejącego lore, na trailerze pojawiło się przy tym kilka interesujących, niewidzianych dotąd mechanik i nowe wariacje bossów. Nie sposób również nie zauważyć pewnych postaci znanych z innych gier studia - na czele z Nameless Kingiem z Dark Souls III (a przynajmniej kimś wyglądającym zupełnie jak on). Cóż, to niewątpliwie było zaskakujące.

