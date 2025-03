PlayStation Plus Essential - Sony ujawniło ofertę na grudzień. W pakiecie hitowa kooperacyjna gra od Hazelight Studios

Pod koniec każdego miesiąca Sony zapowiada kolejne gry, które trafią do graczy w ramach subskrypcji PlayStation Plus Essential. Czasem są to gorące i stosunkowo świeże hity warte nawet połowę ceny rocznego abonamentu, aczkolwiek nie brakuje miesięcy, w których naprawdę trudno wybrać coś dla siebie. A jak jest tym razem? Cóż, jeśli szukaliście czegoś, w co można zagrać z drugą połówką na jednej kanapie, powinniście być zadowoleni.

Nie ulega wątpliwości, że największym hitem ze wszystkich przedstawionych gier jest It Takes Two. To wręcz idealna gra wyłącznie dla dwóch osób.

Na blogu PlayStation przedstawiono właśnie pakiet gier, które będzie można na stałe przypisać do swojego konta - o ile tylko jesteście abonentami Plusa (Essential lub wyższego). Lista przedstawia się następująco:



Aliens: Dark Descent (PS4 / PS4)

It Takes Two (PS4 / PS5)

Temtem (PS5)

Wszystkie powyższe gry staną się dostępne już od 3 grudnia, czyli od najbliższego wtorku. Nie ulega wątpliwości, że największym hitem z tej "trójki" jest It Takes Two. To wręcz idealna gra akcji / platformówka wyłącznie dla dwóch osób. Gracze przejmują w niej kontrolę nad parą zminiaturyzowanych bohaterów i muszą znaleźć sposób, by powrócić do swoich właściwych ciał. Za grę odpowiada ekipa Hazelight Studios, autorzy m.in. A Way Out.

Aliens: Dark Descent to strategiczna gra w czasie rzeczywistym, w której trzeba dowodzić oddziałem kolonialnych marines, aby powstrzymać przerażającą epidemię ksenomorfów na Księżycu Lethe. Produkcja o nazwie Temtem powinna z kolei zainteresować tych, którzy lubią MMORPG i świat Pokemonów - polega ona na łapaniu i oswajaniu dziko żyjących potworków, a także rozwijaniu ich umiejętności. Na koniec warto przypomnieć, że w sklepie PS Store trwa promocja na wszystkie trzy pakiety PS Plus. Zniżki sięgają nawet 30%. Więcej dowiecie się na ten temat TUTAJ.

Źródło: PlayStation