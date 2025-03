PlayStation 5 Handheld może stać się rywalem Nintendo Switch i Steam Decka. Nowa konsola jest już opracowywana

Sony, choć od lat kojarzone głównie ze stacjonarnymi konsolami PlayStation, niegdyś cieszyło się ogromną popularnością dzięki przenośnej konsoli PSP (PlayStation Portable). Po mniej udanym sukcesie PlayStation Vita, firma zdawała się zrezygnować z segmentu handheldów. Jednak za sprawą PlayStation Portal oraz najnowszych doniesień, japońskie przedsiębiorstwo ponownie zdaje się zainteresowane tym rynkiem.

Anonimowy informator branżowy ujawnił dla Bloomberg, że Sony pracuje nad przenośną konsolą, choć plany firmy nie zostały jeszcze sfinalizowane, a projekt może ostatecznie nie trafić na rynek. Informacje te potwierdza również Tom Henderson z Insider Gaming. Dodatkowo pojawiły się doniesienia, że Sony współpracuje z AMD nad dostarczeniem układów APU do urządzenia, które ma nosić nazwę PlayStation 5 Handheld. Nazwa ta, choć atrakcyjna z marketingowego punktu widzenia, ma odzwierciedlać także wysoką wydajność konsoli, zbliżoną do stacjonarnej PlayStation 5, co może znacząco wyróżnić urządzenie na tle konkurencji.

Fanowska wizualizacja handhelda od Sony

Źródła nie wskazują dokładnego okresu, w którym nowa konsola przenośna Sony miałaby zadebiutować, jednak przewiduje się, że premiera nastąpi nie wcześniej niż za kilka lat. Doniesienia sugerują, że urządzenie będzie w pełni kompatybilne z grami wydanymi na PlayStation 5. Niejasna pozostaje kwestia wstecznej kompatybilności z tytułami z poprzedniej generacji konsol. Biorąc pod uwagę odległy termin premiery, takie rozwiązanie może okazać się mało prawdopodobne, choć nie zostało jeszcze całkowicie wykluczone. Podsumowując, obecne informacje o projekcie Sony są równie ogólne, jak w przypadku przenośnej konsoli Xbox od Microsoft, która notabene również ma ukazać się dopiero za kilka lat.

I didn't think of reporting on this yet because it seemed obvious, but yeah, PlayStation is in the early stages of developing a native PS5 handheld. Development started following the PlayStation Portals release, which surpassed Sony's expectations. https://t.co/lFufL2Mbzw