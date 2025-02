Sony chce przejąć właścicieli FromSoftware, twórców Elden Ring i Dark Souls. To może mieć wpływ na przyszłość branży gier i konsol

Studio FromSoftware ma swoim koncie kilka wybitnych gier. Warto tu wspomnieć chociażby całą trylogię Dark Souls, Bloodborne, Sekiro czy Elden Ring. Możliwe jednak, że za jakiś czas produkcje tej popularnej ekipy nie będą już tak szeroko dostępne, a twórcy będą zajmować się już tylko exclusive'ami na PlayStation. Wskazują na to doniesienia agencji Reuters. Jak się okazuje, Sony dąży do przejęcia Kadokawa Corporation, właścicieli m.in. wspomnianego przed chwilą studia.

Studio FromSoftware należące do Sony może zająć się już wyłącznie grami na wyłączność PlayStation, aczkolwiek wcale nie musi być to przesądzone, co pokazuje przykład ekipy Bungie.

Rzekomo umowa zakupu Kadokawa Corporation może zostać zamknięta już w nadchodzących tygodniach. Sama plotka wystarczyła, aby akcje Kadokawa wzrosły dziś o prawie 23%. Warto dodać, że ten konglomerat to prawdziwy medialny gigant japońskiego rynku, zajmujący się także m.in. publikacją książek, mangi, filmów czy anime. Korporacja posiada na ten moment niecałe 70% udziałów w FromSoftware. Co ciekawe, już w 2021 roku zawarła ona tzw. sojusz kapitałowy z Sony, natomiast w 2022 roku producent PlayStation bezpośrednio nabył 14% akcji FromSoftware (jest aktualnie trzecim największym udziałowcem).

Przejęcie Kadokawy może mieć ogromny wpływ na całą przyszłość gier i ogólny układ sił w tej branży. Wydaje się, że studio FromSoftware należące do Sony może wtedy zajmować się już wyłącznie grami na wyłączność PlayStation, aczkolwiek wcale nie musi być to przesądzone. Duża część sukcesu tej ekipy opierała się na dostępności większości gier na wielu platformach. Poza tym warto przypomnieć przykład studia Bungie, które również należy do Sony i jest w stanie wydawać swoje produkcje nie tylko na konsole PlayStation.

