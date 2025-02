PlayStation zapowiada masę promocji z okazji Black Friday. Taniej kupisz gry, konsole, akcesoria i nie tylko

Przeglądając sieć na pewno zauważyliście, że zbliża się szereg przeróżnych promocji z okazji Black Friday. Obniżki rzecz jasna dotkną również tego, co gracze lubią najbardziej, dlatego nic dziwnego, że PlayStation zapowiedziało już własną akcję, w ramach której taniej kupimy nie tylko gry, ale również subskrypcje PlayStation Plus, kontrolery, konsole i wiele innych. Na skorzystanie z okazji będziemy musieli jednak chwilę poczekać.

PlayStation Black Friday startuje już 22 listopada. Co tu dużo mówić, szykuje się masa promocji dla zapalonych graczy!

Akcja PlayStation Black Friday zacznie się dokładnie 22 listopada i potrwa aż do 2 grudnia. Choć nie jesteśmy więc jeszcze w stanie przedstawić listy produktów i usług z konkretnymi, niższymi cenami, na oficjalnym blogu zapowiedziano już, że tańsze będą m.in. konsole PlayStation 5 (także w zestawach, jak np. Fortnite Cobalt Star Bundle), PlayStation VR2, kontrolery bezprzewodowe DualSense, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe Pulse Elite, bezprzewodowe słuchawki douszne Pulse Explore, pokrowce na konsolę PS5 oraz wybrane gry na PS5, PS4 i PC. Obniżki mają osiągnąć nawet 40% i obowiązują również do wyczerpania zapasów. Co więcej, zadowoleni będą także ci, którzy liczą na tańsze produkty w PlayStation Gear. Będzie można zaoszczędzić do 40% na wybranych produktach, w tym odzieży, naczyniach do picia i innych, z ulubionych przez fanów tytułów, takich jak The Last of Us Part II, Horizon Forbidden West i God of War Ragnarök.

Rzecz jasna promocje nie mogą ominąć również produktów cyfrowych w PlayStation Store. Wiele popularnych tytułów doczeka się wyraźnych obniżek, a wśród nich znajdą się na pewno EA Sports FC 25, Star Wars Outlaws czy Hogwarts Legacy (pełna lista ujawniona zostanie 22 listopada). Ponadto ci gracze, którzy dołączą do PlayStation Plus w trakcie promocji PlayStation Black Friday, mogą zaoszczędzić do 30% na 12-miesięcznym członkostwie. Obecni członkowie PlayStation Plus Essential mogą natomiast zaoszczędzić 25% przy upgradzie do PlayStation Plus Extra lub zaoszczędzić 30% uaktualniając z PlayStation Plus Extra do PlayStation Plus Premium. Co więcej, w ramach aplikacji Sony Pictures Core członkowie PlayStation Plus Premium dostaną również dostęp do katalogu Sony Pictures z maksymalnie 100 filmami do strumieniowania na żądanie. W okresie promocyjnym wszyscy członkowie PlayStation Plus otrzymają specjalne zniżki na najnowsze premiery, a wszyscy gracze PS5 i PS4 mogą korzystać ze zniżek na filmy stworzone dla graczy, w tym np. VENOM. Więcej szczegółów znajdziecie na oficjalnym blogu PlayStation.

Źródło: PlayStation