Spine: Rosjanie też będą mieć swój cyberpunk. Jest pierwszy teaser

Gra pt. Cyberpunk 2077 jeszcze nie zagościła na naszych konsolach i komputerach, a zdążyła już stać się inspiracją do tworzenia podobnych produkcji. Ten, kto bacznie obserwuje gamedev z pewnością zauważył, że od daty ogłoszenia CP77 powstało już kilka niszowych gier, które tematyką, grafiką czy tytułem (patrz Cyberprank 2069) nawiązują do nadchodzącego erpega od CD Projekt RED. Nie były to oczywiście twory wysokich lotów, ale na horyzoncie pojawił się kolejny, tym razem aspirujący, rosyjski tytuł, który ma szansę zaciekawić co poniektórych graczy. I choć gra może przywodzić na myśl rodzimego Cyberpunka, to osobiście z przykrością donoszę, że będzie to sieciowy tytuł PvP w modelu 3v3.

W grze gracze wcielą się w członków trzyosobowego zespołu, którego uczestnicy dysponują tytułowym egzoszkieletem zwiększającym możliwości bojowe swojego posiadacza, a wszystko to za sprawą sztucznej inteligencji. Owe "kręgosłupy" (ang. Spine) w nieodległej przyszłości wykorzystują dwie konkurujące ze sobą frakcje. Gracz będzie musiał opowiedzieć się więc po jednej ze stron konfliktu, przy czym każda dysponować będzie swoimi własnymi bohaterami o unikalnych umiejętnościach.

Spine wyjdzie "spod klawiatur" deweloperów z Nekki oraz Banzai Games (Shadow Fight 2, Shadow Fight 3, 11×11 i Vector). Gra pojawi się jednocześnie na pecetach, konsolach oraz urządzeniach mobilnych i możliwe będzie również granie w trybie crossplatformowym. Data premiery gry nie jest jeszcze znana i mimo pokazania krótkiego teasera, twórcy zapewniają, że tytuł jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie produkcji. Wzmożone prace, oznaczające również zaangażowanie w projekt większej ilości osób, mają rozpocząć się w czerwcu.

