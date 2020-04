GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 osiąga kosmiczne ceny

Pod koniec lutego NVIDIA zaprezentowała limitowaną wersję topowej karty graficznej GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. Urządzenie zostało wydane jedynie w 200 egzemplarzach na cały świat, natomiast 77 sztuk było do zdobycia w specjalnym konkursie przygotowanym przez Zielonych. Reszta została wyceniona na 1100 dolarów amerykańskich. Sprzęt był zatem rarytasem trudnym do dostania i można było się spodziewać, że wybrani szczęśliwcy do których trafiły „cyberpunkowe” karty graficzne w ramach konkursu, będą chcieli sprzedać je za horrendalnie wysokie kwoty. I dużo się nie pomyliliśmy, bo pierwsze egzemplarze trafiają na aukcje w serwisie eBay, osiągając kilkukrotnie wyższą cenę od sugerowanej.

Taka sytuacja nie powinna być raczej zaskoczeniem. Niektórym w końcu zależy na wyglądzie karty graficznej, chociaż NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition to tak naprawdę Founders Edition w cyberpunkowych szatach z dominującym kolorem żółtym i logiem gry studia CD Projekt RED. A jako że jest to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów nie tylko 2020 roku, ale też ostatnich kilku lat, to można było się spodziewać, że przykuje uwagę kolekcjonerów zainteresowanych Cyberpunkiem 2077. Takim osobom nie szkoda pieniążków, byle tylko dostać wymarzony egzemplarz.

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition kosztuje w sklepie Zielonych 5549 złotych. Jakie ceny na aukcjach osiąga Cyberpunk 2077 Edition? Nawet do 6 tysięcy dolarów amerykańskich – ostatnia licytowana sztuka została sprzedana za 5200 dolarów, czyli niespełna 22 tysiące złotych. Natomiast na innej trwającej aukcji kwota rozpoczyna się od 2500 dolarów. Chętnych nie braknie, biorąc pod uwagę zainteresowanie Cyberpunkiem 2077 i bardzo limitowany nakład. Niektórzy mogą zwlekać z umieszczaniem swoich modeli na aukcje, bo wrześniowa premiera gry, która na razie według studia CD Projekt RED nie jest zagrożona, jeszcze podbije stawki. Zainteresowanie nadchodzącym RPG-iem nie jest przecież na szczytowym poziomie.

