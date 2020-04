Seagate prezentuje przenośne dyski z motywem Cyberpunk 2077

Po sukcesie trzeciej odsłony cyfrowych przygód Geralta, czyli Wiedźmin 3: Dziki Gon, na CD Projekt RED uwagę zaczęto zwracać już nie tylko w Polsce i Europie, ale i w najdalszych zakątkach globu. Nic więc dziwnego, że gdy ogłoszono, że REDzi tworzą grę w zupełnie innych klimatach w postaci Cyberpunk 2077 internet zalała masa pozytywnych komentarzy, podsycanych coraz bardziej sprawnym marketingiem z Keanu Reevesem na czele. I chociaż premiera gry została przesunięta, to ostatnimi czasy wyrastają jak grzyby po deszczu kolejne produkty z motywem Cyberpunka 2077. Tym razem mowa o przenośnych dyskach twardych od Seagate, które dedykowane są konsolom Microsoft Xbox.

Sugerowane ceny Seagate Game Drive Cyberpunk 2077 mają być identyczne do zwykłych wersji. Nośniki pojawią się w sklepach na początku czerwca.

Seagate poinformował na swoim Twitterze o nowym produkcie w ofercie. Mowa o przenośnych dyskach Game Drive, których obudowa została stworzona wzorując się na mającej mieć premierę 17 września 2020 roku grze Cyberpunk 2077 od CD Projekt RED. Jest ona łudząca podobna do zapowiedzianej niedawno, limitowanej edycji Xbox One X. W środku znajdziemy HDD o prędkości 5400 RPM i pojemności 2 lub 5 terabajtów, a łączność odbywa się przy pomocy złącza w standardzie USB 3.1 Gen 1. Deklarowana wydajność to "do 140 MB/s", ale znając serię tych nośników talerzowych śmiało można mówić o nieco niższych wartościach.

Sugerowane ceny Seagate Game Drive Cyberpunk 2077 mają być identyczne do zwykłych wersji. W przypadku rynku amerykańskiego podano kwoty rzędu 90 dolarów (376~ złotych) za pojemność 2 TB oraz 150 dolarów (627~ złotych) za 5 TB, w Europie powinno być podobnie. Data premiery nowych, przenośnych HDD to początek czerwica 2020. Zapowiedziane dyski są oczywiście również kompatybilne z innymi urządzeniami niż konsola Microsoft Xbox, a więc fani Cyberpunk 2077 mogą spokojnie nabyć je jako nośnik zapasowy do komputera czy laptopa. Pamiętać tylko trzeba, że wydajność pozostawi sporo do życzenia w porównaniu do współczesnego SSD, czy nawet porządnego, 3,5-calowego HDD 7200 RPM.

Źródło: Seagate