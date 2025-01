South Park: Snow Day! otrzymało datę premiery. Wystartowały także zamówienia przedpremierowe na dwie edycje gry

Firmy South Park Digital Studios i THQ Nordic GmbH ogłosiły dzisiaj, że SOUTH PARK: SNOW DAY!, najnowsza gra z wielokrotnie nagradzanej franczyzy South Park, ukaże się już 26 marca 2024 roku na PC, PlayStation5, Xbox Series X i Nintendo Switch. Dodatkowo od teraz można już składać zamówienia przedpremierowe na edycję standardową oraz kolekcjonerską. Tę drugą wyceniono na 989 złotych, a jej nakład ma być w Polsce mocno ograniczony.

W 2014 roku w ręce graczy trafiła bardzo dobrze przyjęta, humorystyczna gra RPG pt. South Park: Kijek Prawdy (South Park: The Stick of Truth). Przygotowany przez studio Obsidian prześmiewczy erpeg wyszedł na tyle dobrze, że w trzy lata później fani marki otrzymali kolejną odsłonę serii. Tym razem grę zatytułowaną jako South Park: The Fractured But Whole przygotował jednak już sam Ubisoft, który poprzednio był jedynie wydawcą. Nieco przed dwoma laty dowiedzieliśmy się, że franczyza nie skończy się na tych dwóch tytułach, bowiem studio Question LLC (The Blackout Club) szykuje grę South Park: Snow Day!. Co prawda nowa odsłona będzie proponowała nieco inne rozwiązania gameplay'owe, ale ciężki humor powinien niezmiennie dopisywać. Tak się składa, że dziś poznaliśmy datę premiery wspomnianej gry, a przypada ona dokładnie na 26 marca 2024 roku.

Przy okazji wydawca (THQ Nordic) zdradził, co dokładnie wejdzie w skład edycji kolekcjonerskiej. Będą to:

Kula śnieżna Wielki Czarodziej Cartman (12,5 cm średnicy, 17 cm wysokości, wykonana ze szkła i żywicy)

Gadający uchwyt na papier toaletowy Wielki Czarodziej Cartman

Czapka z dzianiny Wielki Czarodziej Cartman

6 kart tarota

Oryginalna ścieżka dźwiękowa na płycie audio CD

Pełna gra na wybraną platformę

Jaką przygodę przeżyjemy tym razem wraz z Cartmanem i spółką? W South Park: Snow Day! zabawa zacznie się od dnia wolnego od szkoły. Wolne będzie zaś konsekwencją mocnych opadów śniegu. Jeśli jeszcze pamiętacie swoje dziecięce lata, to z pewnością wiecie, że dla Cartmana, Stana, Kyle’a, Kenny’ego i całej reszty niepoważnych młodzieńców taka śnieżyca to powód do wielkiej radości i... ponownego uratowania świata. Nieco światła na fabułę powinien rzucić też najnowszy trailer:

